Juventus-Liverpool, nuova svolta: irruzione bomba

Nuova svolta per il big della Bundesliga: irruzione improvvisa del Liverpool che complica i piani della Juventus

La Juventus è ancora alle prese con le questioni extra-campo ma continua a guardare con occhio vigile anche al mercato e a monitorare i principali obiettivi in vista della prossima sessione estiva.

I bianconeri hanno esigenza di rinnovare il reparto difensivo, alla luce degli addi ormai, di fatto, quasi certi di Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a fine stagione. La Juventus sta monitorando diversi profili per rinforzare le corsie, uno su tutti Alejandro Grimaldo. Ma anche dei rinforzi per la zona centrale della difesa, anche per rimpiazzare Leonardo Bonucci che è ormai spesso alle prese con diversi problemi fisici e non riesce più a garantire la giusta continuità durante la stagione. In quel ruolo la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo da vicino diversi profili in Serie A, ma soprattutto un big della Bundesliga ma deve fare i conti con l’inserimento concreto del Liverpool.

Juventus, il Liverpool si inserisce per N’Dicka

La Juventus ormai da diversi mesi sta addosso al difensore francese di origini camerunesi Evan N’Dicka.

Il centrale dell’Eintracht Francoforte si sta rivelando uno dei difensori più interessanti del panorama europeo e nonostante i 23 anni ha già un bagaglio di esperienze non indifferente. L’anno scorso ha vinto l’Europa League con l’Eintracht e quest’anno ha superato i gironi di Champions League. Agli ottavi di finale ha perso l’andata contro il Napoli e dovrà ripartire dal punteggio di 2-0 in favore della squadra di Spalletti. N’Dicka è, però, uno dei grandi protagonisti del club tedesco e anche uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato. Essendo in scadenza col club tedesco a giugno 2023, ha attirato particolarmente l’attenzione della Juventus che deve puntare su operazioni a parametro zero. Secondo quanto riportato dal giornalista di CBS, Ben Jacobs (che ha parlato a ‘GiveMeSport’), il Liverpool si sarebbe inserito per Evan N’Dicka.

L’irruzione del club inglese potrebbe intralciare notevolmente i piani della Juventus. Il difensore francese è ormai pronto a concludere la sua esperienza all’Eintracht per scegliere la prossima destinazione: al momento Juventus e Liverpool sono le due squadre principali in corsa.