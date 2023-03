Vlahovic spacca in due la Juventus, addio scritto: “Venduto subito”

Anche contro la Roma Dusan Vlahovic non ha fornito una prestazione convincente: c’è chi comincia ad interrogarsi in maniera importante sul suo futuro.

Tra i tanti temi da analizzare nella sconfitta patita dalla Juventus sul campo della Roma impossibile non menzionare quello relativo a Dusan Vlahovic. Per la quarta volta consecutiva l’attaccante serbo non è riuscito ad iscriversi nel tabellino dei marcatori mostrando una condizione atletica ancora piuttosto rivedibile.

Dopo essersi prodigato a servizio della squadra con un paio di sponde interessanti, il numero 9 della Juventus anche contro la Roma è letteralmente scomparso dalla partita. Servivo poco e male dai compagni, Vlahovic nelle situazioni topiche della gara non è riuscito a graffiare come i grani bomber di solito fanno nei momenti di maggiore difficoltà. Spaesato nel cuore dell’area di rigore giallorossa, ingabbiato dall’asfissiante marcatura di Smalling, il centravanti bianconero non ha praticamente mai sferrato una conclusione nello specchio di porta di quel Rui Patricio che all’andata aveva sorpreso con una punizione stupefacente.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nell’occhio del ciclone

I progressi che Allegri si aspettava dal suo centravanti fin qui non si sono visti. Molto probabilmente la prova fornita dall’attaccante della Juve è una delle peggiori da quando l’ex bomber della Fiorentina veste la maglia bianconera. I social sono letteralmente in subbuglio. Tra chi si interroga sulla bontà di una sua eventuale cessione e chi invece ascrive ad Allegri le colpe maggiori per l’involuzione di Dv9, dopo Roma-Juve forse per la prima volta Vlahovic è stato messo seriamente in discussione dalla sua tifoseria:

Capitolo Vlahovic:

Adesso basta non è intoccabile e se fa cacare lo si dice.

Basta dare la colpa anche all’erba sotto i suoi piedi.

La verità è che non azzecca manco uno stop,SI DEVE SVEGLIARE perché VALE e TANTO PURE. — Miriam 🖊️ (@Juventina962) March 5, 2023

Vlahovic deve migliorare è troppo presuntuoso ma è sempre solo in mezzo ai 2 centrali o come veder Chiesa far l’esterno di fascia quando è un attaccante esterno sempre schiacciati e quando arrivi ne pressi dell’area avversaria in area dentro al massimo ne abbiamo 2 — Mr.Kollandra (@MKollandra) March 6, 2023

Gli juventini non si meritano Dusan Vlahovic — Barellismo🏆🇦🇷 (@barellismo19) March 6, 2023

Per me Vlahovic è passato dal essere etichettato come fenomeno generazionale a bidone più scarso di Milik — FlaTurchetti (@FlaTurchetti) March 6, 2023

#Vlahovic un fantasma…non stoppa una palla…non tira mai…una fregatura colossale#Kean oltre ad essere una pippa cosmica è anche un idiota. — GUGLIELMO (@guglielmo1950) March 6, 2023

il giocatore più insulso della serie A #Vlahovic — rivetti stefano (@ilrunnercinese) March 6, 2023

Partita che avrebbe vinto chi avesse segnato per primo. E così è stato. In campo l’anticalcio. Vlahovic smarrito, Chiesa dall’inizio visto il pullman di Mou — gaetano scariolo (@GScariolo) March 6, 2023

Vlahovic non trova più la posizione sempre fuori tempo 🥵 — Giordano Celada (@CeladaGiordano) March 6, 2023

Vlahovic non fa un movimento giusto e non tiene una palla — sio (@sokn44) March 6, 2023

Con Vlahovic giochiamo in 10 quando fa meglio 10 e mezzo — Mack Futuristico (@MackFuturistico) March 6, 2023

No comment Kean, ma no comment anche Vlahovic. Da vendere subito. — Cactus 0513 (@cactus0513) March 5, 2023