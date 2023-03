Dalla Juventus allo United: tradimento a sorpresa, non è Rabiot

Dalla Juventus allo United, i Red Devils sono ancora oggi alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche del francese.

Tutto “congelato” in attesa dei verdetti finali. La permanenza o meno di molti giocatori della Juventus dipenderà inevitabilmente dal piazzamento dei bianconeri a fine stagione. Al momento c’è un punto interrogativo sulla qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Massimiliano Allegri per punti conquistati sul campo sarebbe seconda in classifica a braccetto con l’Inter. La realtà però è un’altra e racconta di un anonimo settimo posto. La penalizzazione di 15 punti per via del processo plusvalenze rende tutto più difficile e complicato. La Juventus, nel caso in cui il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dovesse essere rigettato, sarebbe costretta ad una faticosa rimonta per finire tra le prime quattro e giocare la coppa dalle grandi orecchie anche il prossimo anno. Normale, dunque, che molti giocatori, soprattutto quelli in scadenza di contratto, vogliano aspettare ancora qualche mese per prendere una decisione. Uno di questi è Adrien Rabiot, che finalmente sta dimostrando tutto il suo valore ed è riuscito a riscattare le annate deludenti.

Dalla Juventus allo United, il piano B del Manchester United si chiama Mount

Rabiot ha riconquistato la Juventus a suon di ottime prestazioni e adesso il club sta facendo di tutto per fargli firmare il rinnovo.

La scorsa estate il centrocampista francese fu invece a un passo dal Manchester United: l’ex Psg veniva da stagioni sottotono e la Signora era ben felice di liberarsi del suo pesante contratto, con l’obiettivo di evitare di perderlo a zero dopo un anno. Ora la situazione si è completamente capovolta. I Red Devils da allora sono ancora in cerca di un’alternativa e molto presto potrebbero dirottare le proprie attenzioni verso un obiettivo bianconero. Stiamo parlando di Mason Mount, che a quanto pare sarebbe in uscita dal Chelsea. Secondo il The Guardian, il Manchester United starebbe valutando una sorta di piano B nel caso in cui sfumasse l’acquisto di Jude Bellingham del Borussia Dortmund, per il quale si scatenerà un’asta milionaria a fine campionato.