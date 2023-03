Brutto infortunio alla spalla: UFFICIALE, salta la Juventus

L’infortunio alla spalla è più grave del previsto e lo terrà fermo ai box per diverso tempo: non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus.

Il fischio d’inizio di Juventus-Friburgo ormai è sempre più vicino. Si tratta di un appuntamento che gli uomini di Allegri non intendono fallire. I bianconeri vogliono partire con il piede pigiato sull’acceleratore in una competizione nella quale hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo.

Chiaramente Di Maria e compagni dovranno essere bravi a riattaccare subito la spina. In attesa di eventuali verdetti tesi a ribaltare la sentenza del meno 15, infatti, con la sconfitta patita all’Olimpico contro la Roma la Juventus ha inevitabilmente perso punti importanti in campionato. Nel week-end, infatti, la “Vecchia Signora” se la vedrà con la Sampdoria in un appuntamento dal peso specifico non indifferente. All’appuntamento dello Stadium mancherà Emil Audero.

Come evidenziato da una nota apparso sul sito ufficiale dei blucerchiati, infatti, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Audero hanno evidenziato la sublussazione della spalla destra. Ragion per cui l’estremo difensore dei blucerchiati salterà il match con la sua ex squadra e l’appuntamento in casa con l’Hellas Verona. Audero potrebbe dunque tornare a disposizione di Stankovic solo per la sfida con la Roma.