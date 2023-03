Non c’è due senza tre: Rabiot-Juventus, mega offerta e addio già scritto

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra trapelano aggiornamenti importanti sul fronte Rabiot. Asta improvvisa per il francese

In questa stagione in casa Juventus molti giocatori non stanno rendendo come ci si aspettava e anche per questo la squadra di Allegri ha incontrato numerose difficoltà.

Giocatori come Pogba sono mancati per una lunga parte di stagione, altri come Paredes non hanno inciso in alcun modo, perdendo addirittura terreno nelle gerarchie di Allegri. Ci sono altri, invece, che nelle difficoltà si sono esaltati e uno di questi è Adrien Rabiot. In questa stagione Rabiot si è letteralmente preso la Juventus. Il centrocampista francese è ormai sempre più centrale nello scacchiere tattico bianconero e ha completamente ribaltato quello che era il giudizio dell’ambiente Juve su di lui fino a qualche mese prima. L’ex Paris Saint-Germain si sta ritagliando un ruolo da protagonista, imprescindibile nelle due fasi di gioco, garantendo copertura ma anche inserimenti e qualità in fase offensiva. Inoltre la sua fisicità lo rende uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A.

Rabiot è cresciuto anche dal punto di vista realizzativo. Infatti ha già collezionato 7 gol in stagione. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione; la dirigenza bianconera ha già iniziato i dialoghi con la mamma-agente del francese, Veronique. Le parti sono ancora distanti su quella che è la richiesta del giocatore e le possibilità economiche della Juventus.

Juventus, mega offerta del Liverpool per Rabiot

Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2023, Adrien Rabiot potrebbe però lasciare la Juve a fine stagione.

Le parti non hanno ancora raggiunto una quadra definitiva per il prolungamento e le chances di una separazione in estate sono in drastica ascesa.

Come ammesso dallo stesso Rabiot le parti non si sono ancora aggiornate e non sono in programma summit a breve termine. Il francese ha sottolineato di volersi focalizzare sul finire bene questa stagione. Parole che non lasciano grandi speranze alla Juventus sulla sua permanenza. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Liverpool sarebbe pronto a presentare una mega offerta ad Adrien Rabiot. Diverse big della Premier League lo hanno puntato tra cui anche Manchester City e Manchester United. Il Liverpool, però, ha particolare esigenza di intervenire a centrocampo per rinnovare un reparto che ha presentato diverse lacune in questa stagione. La squadra di Klopp è già fuori dalla lotta in Premier League per vincere il titolo e in vista del ritorno al Bernabeu è già con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Una stagione decisamente fallimentare che costringe i ‘Reds’ a intervenire in maniera concreta sul mercato. Un giocatore come Rabiot potrebbe spostare notevolmente gli equilibri e dare una scossa a un reparto ormai usurato.