Calciomercato Juventus, via Pogba: si conosce già il nuovo club

Calciomercato Juventus, il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco: il caso è definitivamente esploso.

Contro il Friburgo la Juventus è riuscita a centrare una vittoria dal peso specifico molto importante. Il sigillo di Di Maria permette ai bianconeri di approcciare il match di ritorno con rinomate certezze. La gara contro i tedeschi era stata in realtà movimentata da una vigilia piuttosto tormentata soprattutto sul fronte Pogba.

La decisione di Allegri di non convocare il centrocampista francese, reo di essersi presentato in ritardo al ritiro pre-match, ha indubbiamente sollevato un polverone. La Juventus sarebbe rimasta stizzita dall’atteggiamento del “Polpo”, con Allegri che non ha avuto troppe remore nel mandare un messaggio al calciatore e indirettamente a tutto l’ambiente. Definire negativa la stagione di Pogba sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Falcidiato dai postumi dell’operazione al menisco che a lungo lo ha tormentato, il transalpino sta facendo molta fatica a ritornare sui suoi standard.

Utilizzato in due spezzoni di gara contro Torino e Roma, Pogba potrebbe rivelarsi una risorsa fondamentale per il rush finale. Tuttavia, per adesso, il flop di uno degli acquisti più importanti dell’ultima campagna trasferimenti si sta ripercuotendo in maniera nefasta.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ne sono sicuri: Pogba al Psg

Legato alla Juventus da un contratto per altri tre anni, il futuro di Pogba si sta configurando come un rebus difficile da sciogliere. Pur confidando nelle qualità di uno dei suoi calciatori più tecnici e carismatici, la “Vecchia Signora” sarebbe infastidita dall’atteggiamento del francese il cui contributo alla causa finora è stato alquanto limitato, per usare un eufemismo. Ipotizzare un addio a fine stagione non è affatto utopistico, pur tenendo presente le difficoltà del caso.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ad esempio, il “Polpo” potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cambiare aria e di approdare al Psg. I francesi, infatti, che avevano palesato un interesse importante nei confronti dell’ex United, potrebbero ritornare alla carica in estate. L’operazione potrebbe essere imbastita soprattutto se Zidane dovesse diventare il nuovo tecnico dei parigini. A quel punto, infatti, Pogba potrebbe farsi convincere da Zizou a vestire la maglia del Psg alla ricerca di nuovi volti con cui rivitalizzare la propria mediana. Situazione in aggiornamento.