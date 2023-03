Il Barcellona li fa fuori: doppia occasione choc per la Juventus

Calciomercato Juventus, il Barcellona apre alla doppia cessione in estate. Occasioni oro per i bianconeri: i dettagli.

In casa blaugrana si fanno i conti con possibili cessioni lusso. Il club spagnolo potrebbe privarsi di alcuni giocatori chiave in estate. Su tutti, due profili davvero di qualità.

Secondo l’indiscrezione riportata da ‘Reshad Rahman’, il Barcellona potrebbe aprire alla clamorosa cessione di due suoi pupilli: Ferran Torres e Ansu Fati.

Barcellona apre alla cessione: Ferran Torres e Ansu Fati in uscita in estate

Entrambi sono due giovani talenti del calcio europeo che hanno attirato l’attenzione di molti grandi club. Secondo alcune voci di mercato, entrambi i profili potrebbero lasciare le rispettive squadre a fine stagione, e la Juventus potrebbe essere interessata a loro. Ferran Torres ha dimostrato di essere un giocatore molto versatile, capace di giocare in diverse posizioni in attacco, tra cui quella di esterno destro e quella di seconda punta. Torres è un giocatore molto promettente e potrebbe essere una buona scelta per la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione.