Calciomercato Juventus, scommessa in Sudamerica: si paga la clausola

La Juventus pesca il gioiello del futuro in Sudamerica e valuta di pagare la clausola per portarlo a Torino e aggirare la concorrenza

La Juventus continua a lavorare con particolare attenzione sul mercato per non farsi trovare impreparata a giugno.

Negli ultimi tempi la società sta cercando di ringiovanire la rosa, puntando anche sui talenti della Next Gen come Iling Junior che ormai è in pianta stabile in prima squadra. Altri come Nicolò Fagioli e Fabio Miretti sono ormai dei punti fermi per la squadra di Allegri. La Juventus, però, vuole cercare di proseguire su questa linea per garantire un futuro luminoso. Gli scout bianconeri sono molti attivi e alla ricerca di nuovi talenti in giro per l’Europa ma anche oltreoceano. Nello specifico, la Juventus sta cercando un erede di Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Il brasiliano è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe rinnovare al massimo per un’altra stagione. Vista anche la carta d’identità dell’ex Porto, la Juventus ha esigenza di trovare un nuovo punto fermo in quel reparto. Oltre ai vari nomi chiacchierati degli ultimi tempi come Alejandro Grimaldo, un altro gioiello che è finito nella lista del club bianconero è il diciottenne del Boca Juniors, Valentin Barco.

Juventus, occhi sul talento classe 2004 del Boca Juniors

Il classe 2004 Valentin Barco è uno dei talenti più interessanti del calcio argentino. Nel 2021 è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese ‘The Guardian’.

Terzino sinistro di grande prospettiva, ma all’occorrenza anche esterno alto in un 4-4-2 o in un 3-5-2. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Las Parejas prima del Boca Juniors poi. A luglio 2021 ha debuttato in prima squadra col Boca e milita già nella nazionale argentina U20. Il suo contratto col Boca Juniors è in scadenza a giugno 2024 e la Juventus avrebbe già chiesto informazioni su di lui. La clausola stipulata al momento dall’ultimo rinnovo di Barco si attesta intorno ai 10 milioni di euro, una cifra non eccessiva per un giovane dal grande talento e che potrebbe essere alla portata della Juventus. Anche altri club italiani ed europei stanno prendendo informazioni su Valentin Barco. Al momento, però, secondo quanto riportato da ‘Tuttojuve’, l’unica squadra ad aver presentato una prima offerta per il giovane argentino sarebbe il Getafe.