Allegri pazzo di gioia: Dumfries lo ‘spedisce’ alla Juventus

Calciomercato Juventus, Allegri felice per quella che potrebbe essere la destinazione di Dumfries che praticamente lo spedisce in bianconero

Intrecci di mercato ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni tra Juventus e Inter. E dei nuovi intrecci ce ne potrebbero essere anche nei prossimi mesi, visto che prima vi abbiamo raccontato del duello per Grimaldo. Adesso però vi parliamo di quello che potrebbe succedere con una cessione che l’Inter ha nell’ordine delle cose. E che di striscio, e anche un poco di più, riguarda anche i bianconeri.

Dall’Inghilterra infatti sono sicuri, precisamente FootballInsider, che l’Arsenal di Arteta, primo in Premier League e che vede davvero da vicino la vittoria finale, per il prossimo anno si potrebbe fiondare su Dumfries, esterno olandese dell’Inter che quest’anno il campo lo sta vedendo poco dopo alcune prestazioni che hanno lasciato a desiderare. E anche contro lo Spezia è stato decisivo al contrario per i nerazzurri, causando il calcio di rigore che ha permesso ai liguri di vincere il match. Bene, un addio appare scontato, e se i Gunners affondassero il colpo, la Juve avrebbe praticamente il via libera.

Calciomercato Juventus, via libera per Fresneda

Il nome è quello del diciottenne Fresneda, terzino del Valladolid di Ronaldo, esploso in questa stagione che nello scorso mese di gennaio è stato accostato e anche molto non solo alla Juve ma anche all’Arsenal.

Ma se Arteta decidesse di andare sull'”usato sicuro”, prendendo Dumfries, allora di dubbi che mollerebbe la pista Fresneda non ce ne stanno proprio. In poche parole i bianconeri avrebbero via libera – o quasi – per il calciatore che si potrebbe prendere con un investimento sicuramente importante di 15 milioni di euro, ma che potrebbe garantire per molti anni delle ottime prestazioni e lasciare tranquilli, su quel lato, per diverso tempo. Allegri ci spera. E sogna che possa andare realmente così.