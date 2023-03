“La Juventus è attualmente al secondo posto”: lo ‘consacrano‘ come nuovo DS

“La Juventus è attualmente seconda, non la considero una rivale per la Champions”. I tifosi della Juventus lo consacrano come nuovo direttore sportivo

La Juventus scende in campo questa sera a San Siro contro l’Inter nel posticipo della 27ª giornata. Un derby d’Italia che arriva in un momento di grande entusiasmo per le due squadre dopo le rispettive qualificazioni ai quarti di finale di Champions ed Europa League.

I bianconeri hanno vinto all’andata con un netto 2-0, pur rischiando di subire gol in diverse occasioni. L’Inter vuole prendersi la sua rivincita, cercando di sfruttare la sconfitta del Milan per allungare a +5. La Juventus di punti, sul campo, ne ha ottenuti 53 e attualmente sarebbe virtualmente a +3 sull’Inter. Ecco perché questa partita assume ancor più importanza dal punto di vista della classifica e della lotta al secondo posto. Soprattutto qualora alla Juve venisse tolta la penalizzazione di 15 punti. Oggi è stata anche la giornata del derby di Roma. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato nel pre-partita del derby della Capitale tra Lazio e Roma, toccando anche il tema della penalizzazione della Juventus.

Juventus, Tare chiamato come nuovo direttore sportivo

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il ds biancoceleste ha parlato anche degli obiettivi della Lazio, sottolineando come la Juventus sia avanti virtualmente per i punti ottenuti sul campo.

Di seguito le sue parole: “La Lazio in lotta per la Champions League? Io ricordo che la Juventus è seconda in classifica: hanno fatto 53 punti sul campo e sono secondi. Bisogna tenere conto di questa cosa e scalare tutte le squadre di una posizione. Sul campo hanno conquistato questi punti quindi non la considero una rivale per la Champions League. Poi dovremo vedere da qui alla fine cosa succederà”. Parole decise quelle del direttore sportivo della Lazio che sono state apprezzate dai tifosi della Juventus. Questi, infatti, hanno manifestato il loro apprezzamento sui social, chiamandolo a gran voce come nuovo direttore sportivo bianconero dalla prossima stagione. Ecco alcuni dei tweet dei tifosi della Juve.

