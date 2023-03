Formazioni ufficiali Inter-Juventus, l’ultima allegrata: super novità

Formazioni ufficiali Inter-Juventus, ecco le scelte di Allegri per il derby d’Italia contro i neroazzurri. Una gara importantissima per la Vecchia Signora.

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di Europa League, la Juventus è protiettata al campionato. In attesa di capire se saranno restituiti o no i 15 punti in classifica, la Vecchia Signora proverà a strappare altri tre punti questa sera in un campo davvero ostico come quello di San Siro. Scopriamo insieme le scelte dei due allenatori, ecco l’undici proposto da Allegri per questo delicatissimo match.

Il fascino del derby d’Italia è sempre lo stesso. Le emozioni non cambiano mai per entrambe le tifoserie che attendono con ansia l’esito di questo match che può segnare, in un modo o nell’altro, anche l’esito del campionato. L’Inter, infatti, non può permettersi altri passi falsi ed ha la ghiotta occasione di allungare sui rivali del Milan e conquistare punti per la zona Champions League. Discorso analogo anche per la Juventus, che il 19 aprile scoprirà l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito alla penalizzazione. Per il momento è ancora lontana dai piani alti ma l’obiettivo resta quello di conquistare il maggior numero di punti da qui fino al termine della Serie A. Svelate le formazioni ufficiali di Inter Juventus con Inzaghi e Allegri che si sono affidati ai loro uomini migliori per questa partita davvero importante.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Soulé, Vlahovic.