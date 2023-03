Vlahovic lascia la Juventus: c’entra ancora il Real Madrid che potrebbe decidere il futuro anche dell’attaccante bianconero. Scatta l’effetto domino

Il destino di Dusan Vlahovic è legato sicuramente a molti fattori. Uno di questi, senza dubbio, è anche relativo a quello che le big europee faranno la prossima estate. Sì, perché se i grandi attaccanti cominceranno a muoversi, allora è normale pensare che qualche società possa bussare alle porte dei bianconeri per chiedere delle informazioni sul serbo.

E una di queste potrebbe essere il Manchester City che potrebbe anche cedere Haaland. E la bomba non la lancia un giornale così, ma As, uno dei più importanti quotidiani spagnoli, che in prima pagina spara l’interesse del Real Madrid per l’attaccante norvegese di Guardiola soprattutto per l’estate del 2024, quando Benzema dovrebbe salutare in maniera definitiva la compagnia. Insomma, un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche e soprattutto l’attaccante della Juventus. Dalla propria parte, ovviamente, il City potrebbe anche guardare verso altri lidi: Osimhen, ad esempio, del Napoli, è sempre un altro che stuzzica l’idea di Guardiola. Ma le vicissitudini societarie della Vecchia Signora potrebbe agevolare una trattativa del genere. Staremo a vedere.