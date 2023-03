Scout in azione, Red Bull Juventus: la nuova ala è un figlio d’arte

Calciomercato Juventus, conferme dagli scout. Il giocatore è nel taccuino per essere un nuovo acquisto: i dettagli.

Come si può evincere dall’indiscrezione di ‘Romeo Agresti’ direttamente su Twitter: la Juventus avrebbe messo nel mirino un giocatore in particolare, il cosiddetto figlio d’arte.

Stando, infatti, all’ultima indiscrezione, la Juventus seguirebbe con molta attenzione il destino dell’ala che tanto si adatterebbe con lo stile di gioco richiesto da Massimiliano Allegri, stiamo parlando del talento del Lille Timothy Weah.

Juventus sul figlio d’arte: piace Weah del Lille

Proprio stando all’ultima indiscrezione, i bianconeri, seguirebbero con molta attenzione il destino del talento del Lille nonché figlio d’arte. Un profilo che entrerebbe assolutamente in ottica mercato, ideale se pensato proprio sulla fascia della Juventus.

Il giocatore è contesto da diverse squadre ai vertici ma, adesso, ci sarebbe anche la Juventus pronta a chiuderlo. Certamente un destino che cambierebbe le carte in tavola e porterebbe anche il figlio del mai dimenticato Weah di nuovo in Italia, laddove proprio il papà ebbe la sua fortuna e si consacrò uno dei giocatori più forti di quel periodo. Che possa anche il figlio seguire le orme del papà? Probabilmente già in estate avremo la risposta, visto che i bianconeri sembrano davvero intenzionati a seguire tutte le mosse relative, proprio, al suo futuro. Non ci resta che attendere il possibile verdetto con il buon auspicio di chiudere la trattativa per la gioia di mister Allegri.