Il Barcellona si ‘tira’ fuori: Juve-Inter, contromossa last minute

Il Barcellona si tira fuori dalla corsa al difensore: strada spianata per Inter e Juventus che sognano il colpo a parametro zero

La Juventus sta seguendo diversi giocatori nel reparto difensivo e uno di questi è il centrale dell’Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka.

Il francese di origini camerunesi, però, vanta l’interesse anche di un club come il Barcellona che lo considera un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto difensivo. La dirigenza del club catalano lo sta monitorando da vicino ma la concorrenza per il classe ’99 è molto fitta e la strada per la squadra di Xavi è tortuosa, anche perché la stessa Juventus non ha intenzione di mollare la presa. N’Dicka andrà in scadenza a fine stagione e non rinnoverà col club tedesco, come già comunicato dallo stesso calciatore. Diventerà, quindi, free agent e sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. Dalla Spagna confermano che il Barcellona avrebbe già un accordo verbale con N’Dicka ma ad oggi non c’è nessun accordo ufficiale tra giocatore e club.

Il Barcellona si tira fuori per N’Dicka: opportunità per Inter e Juventus

La Juventus cerca un difensore duttile ma allo stesso tempo con una buona esperienza internazionale e N’Dicka corrisponde perfettamente a questo identikit.

N’Dicka è un difensore moderno, centrale naturale ma adattabile anche a una difesa a tre, quella che attualmente utilizza Allegri. Bravo anche nell’uscita palla al piede, caratteristica che l’allenatore toscano ricerca spesso nei suoi difensori. Veloce e molto forte fisicamente, oltre che molto alto e abile nel gioco aereo. Vanta anche un trofeo importante come l’Europa League, vinto l’anno scorso da protagonista con l’Eintracht. In questa stagione ha collezionato 24 presenze in Bundesliga e 8 in Champions League, prima che il suo Eintracht venisse eliminato dal Napoli. La Juventus, però, è alle prese con un’operazione molto complessa e deve contrastare non solo il Barcellona ma anche con altri club come Paris Saint-Germain, Betis, Siviglia, Liverpool ma anche altri club italiani come Milan e Inter. Il Barcellona, però, non intende fare aste, come sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’. Di conseguenza, attualmente, i blaugrana si tirano fuori dalla corsa a N’Dicka e questo potrebbe spianare la strada a Inter e Juventus che si ritroverebbero una concorrente in meno sulla loro via. Per di più quella che fino a poco tempo fa sembrava essere la squadra più avanti nella corsa al difensore francese.