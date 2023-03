Signora avvisata, meno inguaiata: accordo con la Juve, il prezzo è noto

Signora avvisata, il club francese non ha alcuna intenzione di fare sconti sulla cifra pattuita la scorsa estate.

Mentre la stagione entra sempre più nel vivo, la dirigenza bianconera sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti in vista della prossima stagione.

Regna un clima di incertezza alla Continassa e non c’è da stupirsi, visto che la classifica dei bianconeri potrebbe essere nuovamente rivoluzionata dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni. Nel mese di aprile, infatti, la Juventus saprà se potrà riavere i quindici punti di penalizzazione che gli sono stati inflitti lo scorso gennaio per il caso plusvalenze. Ecco perché, non sapendo se il prossimo anno la Signora giocherà la Champions oppure no, i dirigenti in questo momento non possono sbilanciarsi. Sul tavolo, ad ogni modo, ci sono delle questioni importanti da risolvere. Una di queste riguarda il riscatto di Arek Milik, arrivato in prestito dal Marsiglia nell’ultima sessione estiva del calciomercato. L’attaccante polacco non ha deluso e si è confermato una validissima alternativa a Dusan Vlahovic, tormentato dalla pubalgia nella prima parte della stagione.

Signora avvisata, il Marsiglia irremovibile: non farà sconti per Milik

L’ex centravanti del Napoli ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa segnando sei gol in diciassette presenze.

Purtroppo si è infortunato nel suo momento migliore, restando fermo per oltre due mesi. Ora è pronto a rientrare: ieri si è allenato con il gruppo e potrebbe già essere a disposizione nel match di campionato con il Verona. Se la Juventus ha intenzione di tenerlo dovrà corrispondere al Marsiglia sette milioni di euro più due di bonus. Questi erano i patti ed è improbabile che il club francese possa fare eventuali sconti, come spiega il portale Coeurmarseillais.fr. C’è l’ok di Massimiliano Allegri, grande estimatore del polacco, ma i dubbi principali riguardano la condizione fisica. Già all’epoca di Napoli, infatti, Milik aveva dovuto combattere con gli infortuni.