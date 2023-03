Accordo definitivo con l’Atletico: tegola Juventus, manca solo la firma

Brutta notizia per la Juventus in chiave calciomercato: arriva l’annuncio in merito al nuovo colpo dell’Atletico Madrid, c’è l’accordo tra le parti.

E’ di oggi la notizia che può cambiare i piani della Juventus in vista della prossima stagione. E’ l’esperto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano a rivelare le ultimissime in merito a questa operazione che il club spagnolo sta portando avanti ai danni della Vecchia Signora.

Nuova beffa in arrivo per la Juventus che rischia di perdere per sempre il giocatore nella prossima sessione di calciomercato estiva 2023.

L’annuncio spiazza davvero tutti. Ecco le ultimissime in merito a questo acquisto da parte dell’Atletico Madrid che rischia di compromettere i piani dei bianconeri.

Ultime calciomercato Juventus: assalto dell’Atletico Madrid

In attesa di capire come andrà a finire la stagione, la società della Juventus è a lavoro per la prossima stagione, anche in ottica calciomercato. I dirigenti hanno messo nel mirino una serie di calciatori e guardano con estrema attenzione al mercato degli svincolati, ovvero tutti quei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023.

Tra questi c’è anche Soyuncu, difensore turco di proprietà del Leicester. Il calciatore, classe 1996, era uno degli obiettivi di mercato per la Juventus che aveva individuato in lui il profilo ideale per rinforzare la retroguardia difensiva. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato con il calciatore che adesso appare ad un passo dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha beffato la Vecchia Signora con Simeone pronto ad accoglierlo in squadra in vista della prossima stagione. Il 26enne del Leicester, Caglar Soyuncu, si avvicina all’Atletico Madrid. Il club dovrà sostituire le eventuali perdite di Savic, Gimenez o Augusto e Soyuncu sarebbe quello ideale considerando anche che arriverebbe a costo zero. Già nel corso del calciomercato di gennaio 2023, l’Atletico Madrid aveva provato a prendere il turco. L’affare poi è saltato con il Leicester che all’ultimo ha deciso di tenerlo e di perderlo a zero in estate. I suoi agenti nelle ultime settimane hanno ricevuto delle ricche proposte anche da parte di Chelsea e Newcastle ma la parola è già stata data: Simeone, adesso, è pronto ad accogliere all’Atletico Madrid Soyuncu, che sarà il primo rinforzo estivo del club spagnolo che vuole tornare ai vertici della Liga.