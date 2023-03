Calciomercato Juventus, Sarri sogna in grande: “Arriva con la qualificazione in Champions”

Calciomercato Juventus, adesso la Lazio sogna il colpo in grande: può arrivare con la qualificazione in Champions.

In casa azzurra si sogna già in grande. Ovviamente la Lazio, attualmente seconda, potrebbe puntare in alto in caso di qualificazione confermata in Champions League.

Come sottolinea anche ‘Il Messaggero’, in casa azzurra si potrebbe già valutare qualche colpo importante in mediana. Un obiettivo comune ai bianconeri potrebbe, clamorosamente, nonostante il suo passato giallorosso, finire proprio alla Lazio.

Calciomercato Juventus, Frattesi alla Lazio: potrebbe arrivare in caso di qualificazione

Lotito sta tenendo in considerazione l’acquisto di importanti giocatori e, certamente, se dovesse uscire Milinkovic Savic, come sembra. La Lazio si troverebbe scoperta e ci vorrebbe un nuovo importante acquisto per non far pesare l’assenza del sergente.

Su tutti, sembra sempre più concreta la pista che porta ad un obiettivo comune ai bianconeri, cioè, l’ex Roma e ora stella del Sassuolo, Frattesi. Il giovane italiano è uno dei più quotati e il suo phisique du role sembra già garantire quella differenza che potrebbe regalare importanti partite in palcoscenici europei. Adesso la Lazio vuole diventare grande in tutti i sensi e, in caso, appunto, do qualificazione Champions League, il talento del Sassuolo sarebbe uno dei possibili acquisti della prossima stagione. Ma non sarebbe il solo, infatti in casa Lazio sono diversi i profili che potrebbero fare comodo a Sarri, staremo, dunque, a vedere quale avrà la meglio. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo e come risponderanno i bianconeri a questa ennesima rivale sul mercato.