Incubo Osimhen: rischia anche la Juventus

Incubo Osimhen dopo l’infortunio, adesso anche la Juventus è a rischio. Le ultime sulle condizioni del centravanti del Napoli di Spalletti.

Dopo la sosta per le Nazionali, tutti gli elementi di Allegri partiti per raggiungere le rispettive Federazioni sono rientrati alla Continassa per prepararsi nel migliore dei modi agli impegni presenti in calendario in questi ultimi due mesi di campionato destinati ad avere non poca valenza ai fini dei piazzamenti di fine anno.

Il primo interessante banco di prova sarà certamente quello di domani contro il Verona, tutt’altro che snobbabile e assumente un valore non trascurabile ai fini del proseguimento del pressoché felice cammino di reazione della squadra dopo la penalizzazione dei quindici punti.

Se a ciò si aggiunge la consapevolezza che il 19 aprile potrebbe arrivare la tanto attesa e ufficiale sentenza sulla questione plusvalenze, si comprende bene come ogni punto ottenuto sul campo corrobora la speranza di restare ancorati alla regione Champions League, qualora venisse annullata la ‘punizione’ inflitta al club per le scoperte degli ultimi mesi.

Infortunio Osimhen e niente Juventus: l’annuncio che preoccupa i tifosi del Napoli

Senza pensare troppo a quelle questioni giudiziarie che grande attenzione genereranno prossimamente, si evidenzi come anche la Juventus possa essere toccata, questa volta sul campo, da una delle notizie di cui maggiormente detto in queste ore.

Ci riferiamo all’infortunio di Victor Osimhen, trascinatore e fautore di una stagione straordinaria come quella del Napoli tutto, del quale ha rappresentato uno dei principali protagonisti per una scalata scudetto che parrebbe ormai conclusa. Il nigeriano, che aveva perso la mascherina portafortuna da lui indossata scaramanticamente, ha infatti rimediato una problematica importante all’adduttore sinistro.

A tal proposito lo stesso club partenopeo ha diramato una nota che sembrerebbe allarmare i tifosi azzurri, consapevoli di non dover vedere in campo una delle proprie icone almeno contro il Milan dopodomani e nella trasferta di Lecce. Secondo Tuttomercatoweb, inoltre, l’attaccante mascherato potrebbe saltare anche la partita con la Juventus il prossimo 23 aprile.

“Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana“.