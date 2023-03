Calciomercato Juventus, messo alla porta da Allegri: approda da Simeone

Calciomercato Juventus, adesso nel futuro del bianconero potrebbe esserci il Cholo Simeone: tutti i dettagli.

In casa Juventus si ragiona già per il futuro e in un certo senso, un giocatore su tutti, potrebbe non essere più tra le fila dei bianconeri nella prossima stagione.

Come, infatti, si legge dal portale ‘Elgoldigital’, nel futuro del club bianconero potrebbero esserci alcuni importanti cambi in mediana. Da chi entra, sempre più concreta la pista che porta a Frattesi, c’è anche chi esce. Il caso emblematico è quello dell’argentino Leandro Paredes, arrivato in bianconero con diverse aspettative ma che, per il momento, non sembrano aver soddisfatto appieno la società. Pertanto, il suo addio, o meglio, il suo ritorno al Psg potrebbe diventare concreto.

Paredes lascia la Juventus e va da Simeone

Attualmente in forza alla Juventus, ma di proprietà del PSG, Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 della nazionale argentina, non sarebbe già più nei piani della società bianconera per la prossima stagione.

Pertanto non sarà riscattato dalla Juventus, e, molto probabilmente, come si legge già dall’indiscrezione estera di ‘Elgodigital, non farà nemmeno più parte della rosa dei parigini. Stando a quanto riportato dai colleghi ester, il club francese detentore del cartellino avrebbe già trovato un nuovo possibile acquirente. Il Psg sarebbe infatti intenzionato a cedere il centrocampista già in estate. Un profilo che piacerebbe molto all’Atletico Madrid del Cholo. Mister Simeone avrebbe già dato l’assenso alla sua dirigenza per portare avanti la trattativa per la prossima stagione e regalarsi un altro argentino in rosa.