Calciomercato Juventus, il regalo glielo fanno loro: “Firma subito”

Calciomercato Juventus, il regalo glielo fanno i tifosi che gli chiedono di firmare subito. Ma la pista è decisamente complicata

Oggi è un giorno particolare per Adrien Rabiot, che fa il compleanno e la Juve, come succede con tutti i propri tesserati, gli ha fatto gli auguri sui social.

E i social sono stati invasi dai commenti dei tifosi bianconeri, che hanno chiesto al francese di firmare immediatamente il rinnovo del contratto. Quel contratto che scade il prossimo 30 giugno e che ancora è lì, in bilico. Senza dubbio le possibilità di vedere il francese ancora con i bianconeri il prossimo anno sono minime e di sicuro di offerte ne ha già ricevute. Lui, dal proprio canto, ha spiegato anche ieri, rilasciando un’intervista a Telefoot, di voler ancora aspettare. Ma vedremo.

Calciomercato Juventus, i tifosi chiedono a Rabiot di firmare

Una cosa certa, in tutto questo, è il fatto che Rabiot abbia fatto cambiare l’idea dei propri tifosi in poco tempo. Da quando tutti lo volevano fuori dal progetto per quelle che erano le sue prestazioni e il suo atteggiamento, a quando lo vorrebbero a vita in bianconero.

Un cambio repentino, una situazione stravolta in poche settimane perché Rabiot, quell’atteggiamento, lo ha decisamente cambiato. Adesso è un punto fermo e quando non è in campo si sente. La sua presenza in alcuni frangenti è fondamentale, non solo per l’equilibrio che dà in mezzo ma anche per perché è diventato fondamentale in zona gol.