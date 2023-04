Sta succedendo di nuovo: Juventus-Atletico, affare lampo a sorpresa

L’Atletico Madrid spiana la strada alla Juventus per il big: Simeone lo scarica, colpo low-cost per i bianconeri

La Juventus è molto attiva in chiave mercato in vista della prossima stagione e la società è già a lavoro per colmare alcune lacune.

I bianconeri dovranno ovviare agli addii, ormai quasi certi, di giocatori del calibro di Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Nessuno di loro ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e tutto lascia pensare che a fine stagione possano lasciare Torino. La Juventus sta valutando diversi profili a centrocampo ma sopratutto sulle corsie esterne: da Rick Karsdorp a Ivan Fresneda del Real Valladolid e ovviamente Alejandro Grimaldo che rimane il primo obiettivo, in quanto si tratterebbe di un’operazione a parametro zero. C’è, però, un altro big che piace molto alla ‘Vecchia Signora’, di proprietà dell’Atletico Madrid ma attualmente in Premier League. Ecco di chi si tratta.

Juventus, Simeone lo ‘scarica’: via libera dall’Atletico Madrid per Renan Lodi

Uno dei giocatori che ha lasciato l’Atletico Madrid in estate è Renan Lodi. Il brasiliano ad agosto è passato in prestito al Nottingham Forest, provando la sua prima esperienza in Premier League.

Renan Lodi sta giocando con continuità in Inghilterra, se pur abbia raccolto appena un gol in Carabao Cup. A fine stagione, però, tornerà in Spagna. Lodi, infatti, è legato all’Atletico Madrid fino a giugno 2026 ma Diego Pablo Simeone non è così convinto di raccoglierlo in squadra. L’allenatore argentino potrebbe spianare la strada per la sua cessione che permetterebbe ai ‘Colchoneros’ di monetizzare. Qualora il ‘Cholo’ Simeone decidesse di non considerare Renan Lodi nel suo progetto tecnico per la prossima stagione, il brasiliano potrebbe diventare un profilo molto ambito in ottica Serie A. Come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, la principale indiziata in Italia è la Juventus che sta cercando ormai da mesi un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro. Allegri troverebbe un altro brasiliano nella sua difesa ma ben più giovane rispetto ad Alex Sandro. L’Atletico ha già in mente l’alternativa a Lodi: in pole c’è Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund ma anche lo stesso Grimaldo del Benfica. La Juventus valuta concretamente l’opzione Renan Lodi in vista della prossima stagione.