Offerta al rialzo, game over Juventus: strada spianata per il Liverpool

Ultimissime notizie di mercato Juventus: ecco l’offerta che sta facendo vacillare il giocatore. Si avvicina l’accordo con il Liverpool, ecco tutti i dettagli.

Dal calciomercato non arrivano segnali positivi. Il calciatore si è deciso ad accettare la proposta del Liverpool. Una vera e propria sorpresa anche per la Juventus e Massimiliano Allegri. Adesso la società bianconera dovrà guardare ad altri obiettivi per poter potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Ecco cosa sta succedendo.

Ci sono sviluppi per quanto riguarda il futuro del calciatore. La Juventus era intenzionata a puntare su di lui ma le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra non lasciano ben sperare. In queste ultime ore ci sarebbe stato un rialzo notevole da parte del Liverpool che ha messo sul piatto tanti soldi per convincerlo a firmare la prossima estate. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2024 ed è per questo motivo che molte big l’hanno messo nel mirino. Una soluzione low cost per tante società, che hanno nella loro lista il nome del calciatore che può essere utile per molte squadre. Il suo destino sembra ormai deciso, per buona pace di Allegri e della Juventus che nel prossimo calciomercato dovrà guardare ad altri obiettivi.

Ultime calciomercato Juventus: Liverpool in pole, lo prende Klopp

Secondo quanto riportato da Football Insider, i Reds sono in netto vantaggio per portare a Liverpool il calciatore. Juventus beffata, ecco svelati tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

Crescono sempre di più le probabilità che Mount lasci il Chelsea la prossima stagione. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e per il momento non ha dato segnali ai Blues per il rinnovo. Ecco perché la squadra londinese è pronta a monetizzare e a lasciarlo partire in vista del prossimo calciomercato estivo 2023. Tutto, però, dipenderà anche dal prossimo allenatore che arriverà al Chelsea. I Blues, infatti, hanno deciso di esonerare Potter. Il tecnico ex Brighton paga i pessimi risultati raggiunti fino a questo momento con il Chelsea. Ecco perché la proprietà ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro l’Aston Villa. Per il momento sulle tracce di Mount ci sono Liverpool e Manchester City, con la squadra di Klopp in vantaggio sulle altre inseguitrici. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il classe 1999 ma ad oggi ci sono poche possibilità per l’arrivo in bianconero del giocatore. Mount ha collezionato, in questa stagione, 32 presenze con i Chelsea in tutte le competizioni e ha segnato tre gol e fornito sei assist. Adesso si attendono delle novità riguardo il suo futuro in vista della prossima stagione.