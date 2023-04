Piagnisteo Inzaghi, caso Lukaku: revoca ufficiale inesistente

By

Piagnisteo Inzaghi, il caso Lukaku è esploso ieri sera ed ha portato alla rissa finale. La revoca della quale parla il tecnico è inesistente

Le scorie ci sono sempre. Juve-Inter non è mai una partita normale e poi ci sono state le polemiche dopo la vittoria bianconera a San Siro quando Inzaghi ha parlato di un presunto fallo di mano di Rabiot nell’azione che ha portato al gol di Kostic.

E anche ieri sera, in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter ha chiesto una cosa che secondo lui ha un precedente: che venga tolta l’ammonizione a Lukaku affinché il belga possa scendere in campo contro la Juventus nella sfida di ritorno citando la questione Lookman, attaccante dell’Atalanta. Ma senza nemmeno che passi un giorni, Inzaghi è stato subito smentito da quelle che sono state le ricerche del giornalista Capuano. Ecco qual è la verità.

Piagnisteo Inzaghi, non esiste la revoca dell’ammonizione

“L’ammonizione di Lookman non è mai stata revocata. Qui il comunicato ufficiale del Giudice sportivo dopo la ventisettesima giornata quando prende un giallo. E’ identificato come il terzo. Da Transfermarkt la ricostruzione dei cartellini stagionali e come si vede la prima delle tre ammonizioni è quella “ sbagliata” della partita contro l’Udinese”.

Insomma, il precedente non esiste, e Inzaghi sarà costretto – e diremmo giustamente anche perché il regolamento parla chiaro – a rinunciare a Lukaku nella sfida di ritorno.