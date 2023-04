Messi saccheggia la Juventus, triplo addio: notte fonda al Max

Leo Messi scatenato: ha già richiesto tre giocatori per tornare al Barcellona e uno di questi è un big della Juventus

Negli ultimi giorni uno degli argomenti centrali è il futuro di Leo Messi. Il Barcellona lo acclama per riportarlo a casa e l’argentino ha già rifiutato una prima richiesta di rinnovo da parte del PSG.

Il suo contratto col Paris Saint-Germain scade a giugno 2023 e al momento non sembrano esserci i presupposti per proseguire insieme. Gli scenari possibili per Messi sono diversi, dall’approdo in Premier League che potrebbe stuzzicarlo, alla proposta faraonica in Arabia Saudita dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Non è da escludere nemmeno l’approdo in America, in MLS. Messi, però, vorrebbe rimanere in Europa e di conseguenza il romantico ritorno al Barcellona rimane l’ipotesi più plausibile. La ‘Pulce’ nel biennio a Parigi non è riuscito a regalare la tanto attesa Champions League al PSG. Il rapporto con Mbappé è stato turbolento e negli ultimi tempi sta subendo anche diversi fischi. Sembra certo che Messi non proseguirà la sua carriera a Parigi e il suo amore con il Barça non si è mai spento. Le parti sono già in contatto ma l’ostacolo principale riguarda la parte economica, considerando che i blaugrana non navigano nell’oro. Messi, però, ha tutte le intenzioni di tornare e avrebbe già in mente di chiedere tre rinforzi al Barcellona da avere al suo fianco della nuova avventura. Una richiesta che coinvolge anche la Juventus e altri club di Serie A.

Juventus, Messi chiama Di Maria al Barcellona

Leo Messi vorrebbe al suo fianco tre dei suoi fedeli scudieri che insieme a lui hanno conquistato la Coppa del Mondo in Qatar pochi mesi fa.

In caso di ritorno a Barcellona, Messi chiederebbe di avere al suo fianco El ‘Dibu’ Emiliano Martinez che è stato uno dei principali eroi dell’Argentina. Attualmente difende i pali dell’Aston Villa ma la chiamata del dieci argentino potrebbe convincerlo a lasciare la Premier League. Anche se sia Inter che Roma avevano mostrato un interesse per il portiere dell’Albiceleste. Un altro che Messi vorrebbe con sé al Barcellona è Alexis Mac Allister, attuale centrocampista del Brighton di De Zerbi e anche lui grande protagonista del Mondiale con l’Argentina. Adesso il suo valore di mercato è di 40-45 milioni di euro, una cifra fuori portata per i club di Serie A, in particolare per l’Inter che aveva preso informazioni su di lui. Infine, secondo quanto riportato da ‘El Futbolero’, Leo Messi avrebbe chiesto di portare a Barcellona il suo partner di magie, Angel Di Maria. Il ‘Fideo’ è stato il suo compagno perfetto per trascinare l’Albiceleste alla vittoria del Mondiale e oggi rappresenta un perno della Juventus di Allegri.

Sicuramente ci sono diversi fattori che potrebbero spingere Di Maria a non accettare la chiamata. Il fatto che è stato per diversi anni un perno del Real Madrid, eterno rivale del Barça; ma anche la volontà di proseguire alla Juventus, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. Certo è che, però, rifiutare la chiamata esplicita di un amico come Leo Messi potrebbe essere davvero dura per il Fideo che è stuzzicato dall’idea di calcare di nuovo il Camp Nou, questa volta da giocatore del Barcellona. La Juve rischia di non arrivare in Champions e in quel caso l’addio potrebbe diventare inevitabile.