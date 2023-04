Juventus, De Sciglio ed Alex Sandro in gruppo | Stop fino a fine mese

Le prossime settimane saranno cruciali per la Juventus, non solo per le partite in programma ma anche per quel che potrebbe succedere extra campo.

I bianconeri sono infatti interessati da tante sfide importanti in questo mese di aprile, visto che sono impegnati su più fronti. La missione è quella di riuscire a conquistare il pass per la prossima Champions League attraverso il campionato, ma anche riuscire ad alzare almeno un trofeo tra Europa League e Coppa Italia.

Specie vincere il torneo europeo potrebbe essere una “finestra” dalla quale entrare in Champions e ottenere così la partecipazione alla più prestigiosa competizione che garantisce introiti economici non indifferenti. Ma le prossime settimane sono fondamentali anche per capire il futuro che attende la Juve, con l’esito del ricorso in arrivo contro la penalizzazione di 15 punti per il “caso plusvalenze”. Ma anche con la “vicenda stipendi” che incombe e che fa preoccupare i tifosi.

Juventus, Alex Sandro e De Sciglio in gruppo. Kean rimane fuori

Nel frattempo però meglio concentrarsi sulle vicende di campo. Giovedì sera infatti i bianconeri dovranno affrontare lo Sporting CP in Europa League. All’andata la Juventus ha vinto per 1-0 e dovrà essere brava a gestire il vantaggio e portare dunque a casa la qualificazione al turno successivo.

Formazione ancora ovviamente da decidere, gli ultimi test saranno decisivi. Nel frattempo però arrivano delle indicazioni importanti dall’allenamento di oggi, visto che Alex Sandro e De Sciglio hanno lavorato in gruppo. Pienamente recuperati dunque, ma Allegri valuterà la loro convocazione per la trasferta portoghese nella giornata di domani. Chi non sarà invece della partita è l’attaccante Moise Kean, che è infortunato e che rimarrà fuori fino alla fine del mese.