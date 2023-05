Calciomercato Juventus, tecnico allo scoperto: “Nessun dubbio sulla firma”

L’allenatore esce allo scoperto sul futuro alla Juventus: le dichiarazioni del tecnico

Novità importanti in vista non solo in chiave Juventus maschile ma anche per quanto riguarda la squadra femminile.

La Juventus Women sta disputando un ottimo campionato e attualmente occupa il secondo posto in classifica, se pur la Roma sia distante ben 13 punti e abbia già vinto aritmeticamente lo scudetto. Allo stesso tempo, però, le ragazze bianconere hanno dato ben 11 punti al Milan terzo e hanno già guadagnato l’accesso alla prossima Champions League. Una squadra guidata dalla leadership del suo allenatore, Joseph Adrian Montemurro. Adesso la Juve femminile si prepara al big match contro l’Inter che potrebbe dare una scossa alla squadra per riscattare la sconfitta contro la Roma.

Juventus, Montemurro verso il rinnovo: “Non ho dubbi che troveremo un accordo”

L’allenatore della Juventus femminile Joe Montemurro non ha fatto giri di parole e ha chiarito in maniera netta il suo futuro.

Di seguito le parole del tecnico australiano, arrivate durante una diretta Twitch: “Dobbiamo continuare a giocare con estrema professionalità nonostante l’accesso alla prossima Champions sia già acquisito. Dobbiamo arrivare pronti alla Coppa Italia, che vogliamo portare a casa. Rinnovo? Sono un tifoso della Juventus, per me essere qui a guidare questa squadra è un sogno e spero di restare ancora per tanti anni perché c’è davvero un grande progetto. Non ho dubbi che riusciremo a trovare un accordo per il rinnovo di contratto“.