Pagato 60 milioni, se lo prende il Napoli: Juventus KO

Mancano poche settimane alla conclusione della stagione e non si fermano le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

I tifosi sono ovviamente molto interessati alle mosse che è la società bianconera effettuerà nei prossimi mesi, quando si sarà conclusa la stagione attuale e si conosceranno dunque i progetti del club per il futuro. Che potrebbero dipendere proprio dai risultati che saranno conquistati in campionato e in Europa League.

In questo periodo la dirigenza è chiamata a prendere delle decisioni molto importanti per la Juventus che verrà. La squadra dovrà essere rinnovata praticamente in tutti i reparti. Si punterà molto sulla linea verde ma allo stesso tempo c’è anche la necessità di far arrivare a Torino dei giocatori affermati che possano elevare lo spessore tecnico dei bianconeri. Senza dimenticare che anche per quanto riguarda lo staff dirigenziale sembrano esserci in arrivo delle nuove pedine, in primis un direttore sportivo.

Juventus, sorpasso Napoli per Pulisic

Ad ogni modo per ora è bene focalizzarsi sui possibili colpi per il futuro, anche se a quanto pare uno dei potenziali obiettivi per rinnovare l’attacco pare destinato a vestire altri colori. Stiamo parlando di Christian Pulisic, americano in forza al Chelsea ma in procinto di lasciare la Premier League.

L’esterno offensivo ha fatto vedere il suo talento a sprazzi, ma ha ancora 24 anni e una carriera intera davanti a se. Il Chelsea lo comprò ormai quattro anni fa dal Dortmund per circa 60 milioni di euro, ora dovrà cederlo per molto meno visto che ha un solo anno di contratto davanti a sè. Come scrive il “Daily Mail” non c’è però solo la Juventus sulle sue tracce. Anche il Napoli infatti pare tentato dal portarlo in serie A per rinnovare e rinforzare la sua batteria di esterno d’attacco.