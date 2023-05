Calciomercato Juventus, il padre sa tutto: affare record e contratto fino al 2028

Calciomercato Juventus, il club ha già messo sul piatto l’offerta per il giocatore: hanno fretta di chiudere.

Domani sera la Juventus cercherà di mettersi alle spalle i timori e le preoccupazioni per le note vicende extracampo che ormai da mesi stanno riguardando il club. C’è un appuntamento importantissimo: la semifinale di Europa League contro il Siviglia. L’andata a Torino, il ritorno in Andalusia. Sarà fondamentale non complicarsi la vita in vista della sfida del “Sanchez Pizjuan”, in programma tra una settimana in Spagna.

Nel loro stadio, infatti, gli uomini di Jose Luis Mendilibar non hanno mai perso nella fase ad eliminazione diretta. E nei quarti di finale hanno inflitto una batosta memorabile al ben più quotato Manchester United, travolto 3-0 dopo il 2-2 di Old Trafford. La squadra di Massimiliano Allegri non potrà dunque permettersi di sottovalutare un avversario che, sebbene in questa stagione non abbia brillato – per lungo tempo nella Liga ha lottato persino per non retrocedere – vanta un feeling particolare con questa competizione. L’Europa League, una volta intuito che presto arriverà una nuova penalizzazione – lunedì 22 maggio ci sarà l’udienza presso la Corte d’Appello della Figc – diventa l’obiettivo primario.

Calciomercato Juventus, il Liverpool fa sul serio per Mac Allister

Le possibilità che la Juventus non riesca a qualificarsi alla prossima Champions League sono di nuovo alte con una nuova sanzione all’orizzonte. Un bel problema per i dirigenti che in questi giorni si stanno occupando di calciomercato, pianificando il colpi per l’estate.

Senza gli introiti che garantisce la manifestazione più importante i bianconeri potrebbero dover rinunciare a profili come quello di Alexis Mac Allister, in procinto di lasciare il Brighton. Il centrocampista argentino, campione del mondo con la sua selezione lo scorso dicembre, è una delle grandi rivelazione di questa Premier League e a gennaio fu a più riprese accostato ai bianconeri. In questi giorni, tuttavia, stiamo assistendo ad un vero e proprio assalto del Liverpool, che ha fretta di chiudere per il sudamericano. Secondo Cesar Luis Merlo di TycSports, il padre-agente di Mac Allister starebbe già vagliando la proposta dei Reds, che hanno messo sul piatto un contratto fino al 2028.