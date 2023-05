Simeone diabolico: l’ultimatum che manda la Juventus KO

Il Cholo Simeone manda ko la Juventus per il big: accelerata definitiva e ultimatum

Ormai da diversi mesi la Juventus segue in maniera assidua Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo è in scadenza a fine stagione con il Benfica e ha già fatto sapere che non rinnoverà.

L’ex Barcellona ha acquisito uno status molto importante nell’ultima stagione e si avvicina alla conquista del titolo di campione di Portogallo col Benfica, con cui ha disputato anche un’ottima Champions League, venendo eliminato dall’Inter. Grimaldo è uno dei terzini più ambiti in ambito europeo e anche la Juventus è sulle sue tracce ormai da diverso tempo. I bianconeri, però, devono fare i conti con la fitta concorrenza, in particolare da parte delle big spagnole. Il Barcellona vorrebbe riportarlo a casa, dopo i 4 anni trascorsi nel Barça B. Dall’altra parte c’è l’Atletico Madrid che è a caccia di un nuovo terzino per la prossima stagione. Il direttore sportivo Andrea Berta è alla ricerca di un profilo nuovo per la corsia di sinistra e intende accontentare le richieste del Cholo Simeone, nonostante la concorrenza.

Juventus, l’Atletico Madrid accelera per Grimaldo: ultimatum di Simeone

Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, Grimaldo è la prima opzione per l’Atletico Madrid in quella zona di campo.

Il giocatore, però, ha diverse richieste e sembra ancora parecchio incerto sulla scelta della sua prossima destinazione. L’Atletico sembra essersi spazientito e avrebbe esortato Grimaldo a dare una risposta definitiva. Di fatto un ultimatum quello dei colchoneros nei confronti del terzino del Benfica. Simeone ha diversi obiettivi in quel ruolo e non intende aspettare ancora tanto per avere una risposta da parte del terzino spagnolo. Tra le alternative l’Atletico valuta anche Jordi Alba e Javi Galan. Grimaldo attualmente è ancora la prima scelta ma potrebbe non esserlo ancora per molto. Bisognerà capire quanto l’Atletico sarà disposto ad aspettare Grimaldo, ma quel che sembra abbastanza probabile è che la Juventus difficilmente potrà sperare di mettere le mani su di lui. Più passa il tempo più le vicende extra-campo dei bianconeri rischiano di condizionare in maniera sostanziale i piani di mercato per l’estate.