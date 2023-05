Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore non può nulla: avventura finita

Sono ormai mesi che si accavallano voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse per il futuro.

Un futuro che adesso è una grande incognita per la squadra di Allegri, che sta cercando con tutte le sue forze di riuscire a conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. In campionato il traguardo è alla portata, ma rimane il punto interrogativo della possibile penalizzazione che potrebbe rimescolare le carte.

Si cercherà anche di arrivarci attraverso l’Europa League, con la semifinale contro il Siviglia di giovedì prossimo che rappresenta uno snodo cruciale. Non sarà semplice riuscire a superare gli spagnoli, una squadra che in questo torneo ha un dna vincente come pochi. Cosa succederà poi in chiave mercato dipenderà anche dai risultati che saranno conquistati e da quel che accadrà nelle prossime settimane, è facile immaginare che si punterà sempre di più sulla linea verde. Che del resto sta dando grandi soddisfazioni ad Allegri.

Juventus, niente Mount: lascia il Chelsea ma va all’Arsenal

Nel frattempo alcuni obiettivi potenziali della Juventus rischiano di accasarsi altrove. Qualcuno, come il laterale sinistro Grimaldo, lo ha già fatto visto che si è accasato al Leverkusen. Anche il futuro di Mason Mount difficilmente sarà nel campionato italiano, stando ai rumors che arrivano dall’Inghilterra.

Il gioiello del Chelsea è destinato a cambiare maglia nel corso dell’estate e lo conferma pure “The Sun”. Che spiega che il giocatore ha preso la decisione di lasciare i Blues, dopo una vita spesa con quella maglia, nonostante l’arrivo in panchina di Pochettino. Non ci sarà alcun rinnovo contrattuale e dunque il Chelsea lo dovrà cedere in estate per non perderlo poi a parametro zero. Con l’Arsenal in pole position, pronto ad accoglierlo per rinforzare la sua rosa.