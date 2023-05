Lascia dopo l’infortunio: la Juventus ha mollato Pogba, addio lampo

Ci stiamo avvicinando ormai alle fasi finali della stagione con la Juventus di mister Allegri che è ancora in corsa su due fronti.

Giovedì sera la formazione bianconera sarà di scena in Europa League per affrontare il Siviglia nel ritorno della semifinale. Si ripartirà dall’1-1 maturato all’andata e dunque i giochi sono apertissimi. Conquistare la finale e magari anche il trofeo sarebbe davvero una bella soddisfazione.

L’ambizione della Juve è quella di giocare in Europa nella prossima stagione. Per farlo spera anche di arrivare in una delle tre posizioni alle spalle del Napoli, ormai vincitore dello scudetto. In campionato la strada è tracciata, la vittoria ottenuta sulla Cremonese ha alimentato le speranze di farcela. Tuttavia rimane l’incognita della possibile penalizzazione in arrivo per il “caso plusvalenze” che potrebbe nuovamente rimescolare la graduatoria.

Juventus, il futuro di Pogba diventa un punto interrogativo

Contro la Cremonese si è rivisto in campo dal primo minuto Paul Pogba. Il francese però è rimasto in campo per pochi minuti, visto che è dovuto uscire in lacrime a causa dell’ennesimo infortunio. Una brutta tegola per la Juventus, che contava molto su di lui proprio per queste partite decisive della fine della stagione.

Come ha rivelato “Fichajes” il futuro di Pogba sarebbe avvolto in un punto interrogativo, specie dopo questo ennesimo infortunio che rischia di farlo restare a lungo lontano dal campo. Il portale spiega che la dirigenza non è soddisfatta di questa stagione del francese, del resto non potrebbe non esserlo visto che ha giocato pochissimo. E non è da escludere che Pogba dunque non rimanga alla Juventus nella prossima stagione, con i bianconeri che potrebbero rinunciare a lui visto l’alto ingaggio che percepisce. Se ne capirà di più nel corso delle prossime settimane.