Balla un solo milione: firma imminente e sogno Juve svanito

La Juventus di Massimiliano Allegri deve cercare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione, mentre la dirigenza inizierà a pensare al futuro.

La squadra bianconera si trova in semifinale di Europa League e giovedì sera si giocherà contro il Siviglia l’accesso alla finalissima di questo prestigioso torneo. Vincerlo vorrebbe dire riuscire ad accedere alla prossima edizione della Champions League.

Traguardo che la Juventus sta inseguendo anche attraverso il campionato, dove si trova nelle prime posizioni della classifica. Su Bremer e compagni tuttavia incombe una possibile penalizzazione legata al “caso plusvalenze”, che potrebbe rimescolare la classifica spingendo in indietro la squadra e facendo così svanire il sogno della partecipazione europea. Il torneo garantisce degli introiti molto importanti per il bilancio della società. Soldi che alla Juve servono anche per rinnovare la squadra in chiave mercato. Nel corso dell’estate infatti sono attesi dai rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Juventus, Asensio-Real: il rinnovo non è lontano

Nel calciomercato di oggi riuscire a muoversi con largo anticipo è fondamentale per bruciare la concorrenza su determinati obiettivi che ci si pongono. Ma dopo Grimaldo adesso anche un altro potenziale colpo della Juventus in estate rischia definitivamente di svanire.

Secondo infatti quando riportato da “El Nacional.cat” per l’attaccante spagnolo Asensio potrebbe esserci ancora un futuro nel Real Madrid. Calciatore non è stato un titolare fisso in questa stagione ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto sempre con prestazioni all’altezza. Tant’è che il Real avrebbe pronto per lui un rinnovo contrattuale che potrebbe blindarlo e allo stesso tempo allontanarlo dalle altre grandi squadre europee che vorrebbero ingaggiarlo. Il portale spiega che tra domanda e offerta “balla” solamente un milione di euro, quindi è molto probabile che l’accordo possa essere raggiunto tra le parti nel corso delle prossime settimane.