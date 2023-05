Dal Borussia Dortmund alla Juventus: Allegri ‘scarta’ il primo regalo

Il big rifiuta il rinnovo col Borussia Dortmund: altra grande occasione a parametro zero per la Juventus. Regalo in vista per Allegri?

La Juventus è chiamata ad una grande prestazione giovedì al Sanches Pizjuan per provare a battere il Siviglia e staccare il pass per la finale di Europa League.

I bianconeri potrebbero, eventualmente, affrontare la Roma in una finale tutta italiana. Anche i giallorossi, però, devono confermarsi contro il Bayer Leverkusen. Intanto la Juve guarda anche con particolare attenzione al mercato, in vista della prossima sessione estiva. La società sta sondando il terreno per diversi obiettivi, soprattutto sulle fasce, visti gli adii a parametro zero ormai quasi certi di Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno 2023. A destra un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera è quello di Mazraoui del Bayern Monaco, nonostante la concorrenza del Barcellona. A sinistra, sfumato Grimaldo, uno dei nomi caldi per prendere il posto di Alex Sandro è il terzino portoghese classe ’93 Raphael Guerreiro.

Juventus, Guerreiro rifiuta il rinnovo col Borussia Dortmund: chance per i bianconeri

Una stagione importante per il terzino mancino del Borussia Dortmund che ha collezionato 3 gol e ben 12 assist in Bundesliga, ma anche 2 reti e un assist in Champions League.

Anche Guerreiro è in scadenza a fine stagione e il rinnovo sembra non arrivare. Dopo 7 anni, il matrimonio tra il Dortmund e Guerreiro potrebbe interrompersi e, come riportato da ‘Sport1’, il portoghese sarebbe pronto a cambiare maglia. Nel podcast ‘Die Dortmund-Woche’, Patrick Berger riferisce di aver appreso da fonti dirette della squadra ch la maggior parte dei giocatori si aspetta che il giocatore non accetterà l’offerta di contratto e lascerà il BVB. Guerreiro ha rifiutato una prima proposta di rinnovo da parte del club tedesco e la Juventus adesso è vigilie, soprattutto dopo la definizione del trasferimento di Alejandro Grimaldo al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo lascerà il Benfica a parametro zero ma non approderà alla Juve che, di conseguenza, deve virare su nuovi obiettivi. In questi mesi i bianconeri hanno valutato diversi profili tra cui proprio il terzino del Leverkusen, Jeremie Frimpong ma anche Rick Karsdorp e Joakim Maehle. Vista la situazione di Guerreiro, però, la società piemontese sta valutando concretamente anche il portoghese che si è distinto anche nel Mondiale in Qatar di pochi mesi fa.