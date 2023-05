Bye bye Juventus, ha scelto il Barcellona: contatto galeotto e nuova svolta

Il Barcellona anticipa la Juventus: il terzino vuole a tutti i costi i blaugrana. L’agente apre al trasferimento

Uno dei reparti sul quale la Juventus ha urgenza di intervenire a giugno è quello difensivo, viste le partenze ormai quasi certe di Cuadrado e Alex Sandro.

Senza dimenticare la condizione ormai precaria di Leonardo Bonucci. La Juventus ha bisogno di rinforzi in difesa, sia al centro che sulle corsie. Non a caso nella lista degli obiettivi di mercato, la maggior parte sono difensori. Da Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica, a Evan N’Dicka, centrale in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Un altro giocatore che piace alla ‘Vecchia Signora’ è il classe ’97 marocchino, Noussair Mazraoui. Grande protagonista al Mondiale in Qatar col Marocco, nazionale rivelazione del torneo. Il terzino destro scuola Ajax sembra intenzionato a lasciare il Bayern Monaco dopo appena una stagione in cui ha collezionato un gol e 4 assist in 17 presenze di Bundesliga. La Juventus lo sta monitorando ma la concorrenza del Barcellona sembra aver preso il sopravvento negli ultimi giorni.

Juventus, sfuma l’ipotesi Mazraoui: il terzino vuole andare al Barcellona

Il Barcellona si è appena laureato campione di Spagna, vincendo l’eterno duello a distanza con il Real Madrid. Un trionfo che riporta in alto lo status dei blaugrana dopo anni difficili.

Rimangono, naturalmente, i problemi finanziari del club che non può permettersi grandi spese di mercato. Sicuramente, però, dei rinforzi in estate arriveranno e il club è a caccia di un nuovo terzino destro. Il Barça ne sta valutando diversi: da Cancelo a Pavard del Bayern Monaco, da Frimpong del Bayer Leverkusen a Dalot del Manchester United. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, un altro nome nella lista delle preferenze del club catalano è proprio Mazraoui che quest’anno ha disputato appena 9 gare da titolare e non è certamente soddisfatto del suo impiego. Il terzino marocchino, infatti, avrebbe chiesto al suo entourage di andar via e spera in un approdo al Barcellona che proprio la scorsa estate si era interessato a lui, prima del trasferimento al Bayern Monaco. Il giocatore ha preso la sua decisione che, evidentemente, esclude la Juventus. Adesso la palla passa al club bavarese che dovrà indicare le proprie condizioni per la cessione del giocatore. Mazraoui vuole il Barcellona, il suo agente apre al trasferimento e per la Juventus l’ipotetico affare diventa sempre più un’utopia.