Juventus, doppio accordo con UEFA e Figc: “Penalizzazione ad hoc di Ceferin”

Juventus, doppio accordo con UEFA e FIGC. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane in vista anche della nuova penalizzazione

Più passa il tempo e più si avvicina la prima data importante per il futuro della Juventus. Una data che e lì, dietro l’angolo. Una data che potrebbe scrivere davvero il futuro della Vecchia Signora. Lunedì prossimo, 22 maggio, arriverà la penalizzazione alla società bianconera e si capirà quanti punti serviranno per conquistare una qualificazione alla prossima Champions League. Ma sicuramente l’andazzo bianconero in campionato sta mettendo in difficoltà i giudici.

Senza dimenticare, in tutto questo, che anche l’UEFA guarda con “interesse” a quello che potrebbe succedere in Italia. E magari tra le parti sti sta cercando un accordo. Ed è quello che ha detto Giuseppe Cruciani, giornalista, che ha parlato durante la diretta Twitch di Juventibus. “Un accordo con FIGC e UEFA che potrebbe prevedere l’esclusione di un anno dalle coppe europee. Sono sicuro che stanno trovando un accordo. Su cosa si rimodulano i quindici punti? Sulla base di cosa? La Juventus sarà l’unica punita tra tutti i club che hanno fatto plusvalenze per anni. Solo perché c’è l’inchiesta Prisma e le intercettazioni. Ma poi il sistema di cosa? Le prove sono il foglietto di Paratici?”

Juventus, ecco la previsione di Cruciani

Un discorso che fa poche pieghe, è evidente, con una chiusura di Cruciani ancora più netta, che fa chiarezza su quello che è la Juventus per il calcio italiano.

“La Juventus serve al calcio italiano. Penso che alla fine sarà esclusa dalle coppe per un anno. Non so come o con quali artifizi. Ma se vincesse l’Europa League sarebbe straordinario. La UEFA dovrebbe fare un provvedimento ad hoc per escluderla dalle coppe. Costringere Ceferin a consegnare la coppa ai bianconeri e poi dover trovare il modo di escluderla sarebbe un colpo di scena incredibile”.