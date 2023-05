Calciomercato Juventus, il Barcellona ha detto sì: miraggio 50 milioni

Il Barcellona apre al trasferimento del big alla Juventus: servono 50 milioni di euro

Il calciomercato estivo si avvicina e i rumors non fanno che aumentare l’attesa ma anche i dubbi, soprattutto attorno al mondo Juventus.

I bianconeri devono prepararsi a una vera e propria rivoluzione che dovrebbe partire dal nuovo direttore sportivo, proseguendo con il possibile cambio di allenatore, fino ad arrivare alla rosa. Sono tanti i big della Juventus in scadenza di contratto che sembrano in procinto di lasciare Torino; non mancano, però, i nomi per costruire una squadra competitiva già dalla prossima stagione. Uno dei nomi che sta facendo parlare di sé è Ferran Torres, giovane talento spagnolo del Barcellona. Le voci sul suo possibile trasferimento alla Juventus stanno guadagnando sempre più consensi, alimentando la curiosità degli addetti ai lavori e dei tifosi. Ferran da diversi anno sta dimostrando il suo talento, se pur questa sua annata al Barcellona non sia stata indimenticabile. In un anno in cui ha comunque vinto il titolo in Spagna, i dubbi sul suo futuro sono molteplici. Con l’aumento della concorrenza nella squadra catalana, il suo spazio si è ridotto e anche il club adesso lo valuta come un possibile uomo mercato per fare cassa. Ferran Torres potrebbe essere alla ricerca di nuove opportunità per ottenere più spazio e crescere ulteriormente come calciatore. Questo ha portato alle voci di un possibile trasferimento alla Juventus.

Juventus, il Barcellona apre alla cessione di Ferran Torres ma chiede 50 milioni

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è aperto a negoziare il trasferimento di Ferran Torres alla Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Laporta avrebbe accettato di trattare con la Juventus, partendo da una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Questo prezzo sembra essere piuttosto alto, considerando la stagione non esaltante dell’ex Manchester City. Il possibile trasferimento del classe 2000 potrebbe rappresentare una grande colpo per la ‘Vecchia Signora’ che riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi. All’interno del club bianconero, Torres avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità, confrontandosi con talenti del calibro di Chiesa e Vlahovic. Si tratterebbe di un investimento per il presente ma anche per il futuro del club che, però, deve anche fare i conti con la cifra del suo cartellino. Il mercato estivo si avvicina, la trattative tra la Juventus e il Barcellona sembra essere ben avviate. Sarà interessante vedere come si evolveranno i dialoghi tra i due club nelle prossime settimane.