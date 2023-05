Vlahovic ‘tradisce’ la Juventus: il doppio sì è rosso fuoco

Dusan Vlahovic saluta la Juventus: addio definitivo e scatto decisivo della big inglese

Il mercato estivo del calcio è sempre più vicino e il nome di Dusan Vlahovic continua ad essere sempre più chiacchierato.

Pare che il Manchester United sia sul punto di aggiungere un nuovo tassello di spicco alla propria rosa. Dalle ultime mosse, sembra che i Red Devils siano sempre più fiduciosi di poter arrivare all’acquisizione di Dusan Vlahovic dalla Juventus. L’annata del centravanti serbo non è stata certamente entusiasmante, per diversi motivi. Alcuni legati alla sua condizione fisica, in particolare ai problemi di pubalgia che hanno condizionato anche il suo Mondiale in Qatar. Altri legati al momento disastroso della squadra, condizionata anche dalle continue penalizzazioni e dalle sentenze della Giustizia Sportiva. Nonostante questo, però, i grandi club di Premier League non hanno smesso di nutrire ammirazione nei suoi confronti e adesso lo United sembra pronto per lo sprint decisivo.

Juventus, scatto decisivo del Manchester United: ten Hag è fiducioso

I ‘Red Devils’ stanno seguendo da vicino anche altri centravanti come Victor Osimhen e Harry Kane ma non hanno mai nascosto l’interesse per Dusan Vlahovic, nonostante gli alti e bassi dell’ex Fiorentina in questa stagione.

Negli ultimi giorni questo interesse si è concretizzato sempre di più e, secondo quanto riportato da ’90min’, in casa Manchester United cresce la fiducia sul fatto che Vlahovic voglia unirsi al club e sulla capacità di Erik ten Hag di trarre il meglio dal suo talento. L’allenatore olandese è un esperto di talenti, come ha dimostrato nel suo percorso all’Ajax dove ha portato al successo giocatori come Matthijs De Ligt, David Neres, Frenkie De Jong, Sebastian Haller, Donny Van de Beek, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Andre Onana, Antony, Ryan Gravenberch, Moammhed Kudus e tantissimi altri. Dusan Vlahovic potrebbe essere il prossimo gioiello a passare sotto l’ala protettrice di ten Hag e il giocatore sembra intenzionato ad iniziare questa nuova avventura. Lo United sembra ormai aver preso vantaggio sui club concorrenti che si erano avvicinati a Vlahovic, due su tutti Arsenal e Chelsea, anche loro a caccia di un nuovo centravanti. Anche l’Atletico Madrid aveva mostrato interesse nei confronti del classe 2000 serbo ma al momento è decisamente indietro, anche nella lista delle preferenze del giocatore. L’addio di Vlahovic a fine stagione sembra ormai solo una formalità.