Calciomercato Juventus, manca solo l’ufficialità: poi la rescissione

Calciomercato Juventus, da ‘Sportmediaset’, l’importante novità. C’è l’ipotesi della rescissione del contratto: i dettagli.

Da ‘Sportmediaset’ arriva la ‘bomba’ sul futuro di uno dei giocatori in ritorno dal prestito in casa bianconera.

Come si legge, infatti, il ritorno del centrocampista potrebbe già avere subito un verdetto: la rescissione del contratto tra le parti.

Calciomercato Juventus, Arthur ritorna e rescinde subito

Dopo la stagione fallimentare al Liverpool, che l’ha visto praticamente sempre fuori dal campo, i ‘Reds’ non hanno chiuso l’operazione e, dunque, Arthur ritornerà a Torino proprio alla fine di questa stagione.

Una brevissima tappa però, a quanto sembra e quanto confermano nell’indiscrezione. Infatti, il brasiliano, potrebbe rescindere il proprio contratto con i bianconeri per volontà della società in questione. Sulla situazione bisogna attendere, ancora, l’ufficialità ma è ciò che già filtra dalle varie indiscrezioni, come abbiamo detto, di ‘Sportmediaset’. In sostanza, dunque, il ‘comeback’ potrebbe essere davvero corto visto che il centrocampista potrebbe, nuovamente, lasciare la Juventus tramite rescissione. Attendiamo novità importanti nel prossimo mese sull’operazione visto che se il giocatore dovesse ritornare ufficialmente, allora, da lì in poi, si procederà proprio con la rescissione del suo contratto con i bianconeri. Nell’ormai passato stagione a Liverpool, Arthur, non ha praticamente mai giocato per colpa di un infortunio che l’ha tenuto fuori gran parte della stagione. Certamente un operazione che si è rivelata fallimentare lo stesso Klopp ha mostrato poco interesse nel procedere con l’ipotesi del riscatto anche perché il giocatore non ha praticamente mai partecipato con la squadra dal suo arrivo.