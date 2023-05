Calciomercato Juventus, firma saltata: ecco l’erede di Di Maria

Calciomercato Juventus, i bianconeri all’opera per trovare un sostituto dell’argentino: il rinnovo è sempre più in salita.

Tra risultati deludenti e vicende extra-campo, la Juventus si prepara ad un finale di stagione in tono minore. Nel “lunedì nero” della Signora nel giro di qualche ora è arrivata la notizia dei 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze ma anche la sconfitta, pesantissima, per 4-1, contro una squadra come l’Empoli che non ha più nulla da chiedere al campionato.

Il club bianconero si trova dunque a dover pianificare la prossima stagione con una miriade di incertezze riguardo al futuro. La giustizia sportiva, infatti, potrebbe punire la Juventus con ulteriori sanzioni: oltre al caso plusvalenze, presto inizierà il processo per la cosiddetta manovra stipendi. Toccherà a Massimiliano Allegri e i suoi uomini tenere la barra dritta senza farsi coinvolgere troppo da quello che accade attorno. Il tecnico livornese, nonostante le possibilità di rientrare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League siano ormai irrisorie, farà di tutto per chiudere il campionato con due vittorie.

Calciomercato Juventus, Asensio ha rotto con il Real Madrid

La sfida di domenica sera contro il Milan potrebbe essere l’ultima occasione di vedere Angel Di Maria all’opera all’Allianz Stadium. “El Fideo”, che lo scorso anno accettò la Juventus a patto di poter firmare per un solo anno, difficilmente resterà a Torino.

Non si sa ancora se l’esterno argentino vorrà rimanere in Europa oppure lascerà il Vecchio Continente per fare ritorno al suo Rosario Central, ma la trattativa per il rinnovo con la Juventus sembra essersi definitivamente arenata. Pare, infatti, che i bianconeri siano già alla ricerca di un sostituto. E se fosse Marco Asensio, carnefice della Juventus nella finale di Champions League del 2017 contro il Real Madrid? Il nativo delle Baleari intanto ha declinato l’ennesima offerta dei Blancos preparandosi a fare le valigie dopo sette stagioni.