Calciomercato Juventus, risoluzione consensuale con Allegri: l’ultimatum è ‘verde‘

E’ già tempo di parlare di calciomercato in casa Juventus, bisogna programmare la prossima stagione in ogni minimo dettaglio.

Mancano solamente novanta minuti alla conclusione delle attività sul campo della formazione allenata da Max Allegri. Le cose non sono andate come speravano i tifosi, visto che si chiuderà con la conquista di alcun titolo. E nemmeno con la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Partecipazione che avrebbe garantito alla società delle importanti risorse dal punto di vista economico. Soldi che sarebbe serviti anche in chiave calciomercato per assicurare alla Juventus i rinforzi tanto attesi. Pesa ovviamente la penalizzazione di 10 punti che ha fatto sì che la squadra finisse fuori dalle prime quattro nonostante i punti conquistati sul campo. Ora bisogna chiudere nel migliore dei modi e poi iniziare a forzare i tempi in vista di una prossima stagione nella quale la Juve ovviamente vuole essere protagonista.

Juventus, nuovo progetto puntato sulla linea verde: cosa deciderà Allegri?

Il futuro di Allegri continua a rimanere in bilico. Nonostante gli altri due anni di contratto che legano l’allenatore alla Juventus. La società potrebbe prendere in considerazione altre piste? Del resto si sta facendo proprio in queste sempre più importante il rumor che vorrebbero i bianconeri interessati a Igor Tudor.

Come ha spiegato Tuttosport oggi in edicola, la situazione è in divenire e fondamentali saranno le prossime settimane. La dirigenza ha infatti intenzione di illustrare all’allenatore il nuovo progetto tecnico. Non mancherà la voglia di vincere, ma ci dovranno essere inevitabilmente costi più bassi. Con la necessità di puntare sempre più sulla linea verde che comunque ha dato ottime soddisfazioni già quest’anno. La palla poi passerebbe nei piedi del tecnico. Che dovrà decidere se sposare questa linea e questo nuovo progetto oppure se porre le basi per eventuale addio condiviso.