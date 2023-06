Clamoroso Juventus: mandano via venti calciatori

Clamoroso Juventus, la strategia bianconera senza Champions League è chiara: la base è di sette elementi. Tutti in discussione

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Anzi, entrerà nel vivo nei prossimi giorni, alla chiusura della stagione, e quando ovviamente si conoscerà pure il destino della squadra. Ma una cosa è certa: senza Champions League tutti, o quasi, sono davvero in bilico.

Un quadro, questa mattina, lo fa la Gazzetta dello Sport in edicola. Nessuno è intoccabile spiega il quotidiano rosa, nessuno è sicuro di rimanere tranne sette elementi. In pratica, senza stare qui a girarci troppo intorno, il nuovo corso della Juventus potrebbe ripartire da Danilo, Bonucci, Bremer, Gatti, Fagioli, Miretti e Locatelli. Almeno per un altra stagione sarebbero questi i punti cardine della Vecchia Signora. Che attende offerte, e che potrebbe soprattutto ascoltare offerte, per tutti gli altri elementi in rosa.

Clamoroso Juventus, tutti in bilico

Una Juve che punta ad essere giovane, sostenibile sotto l’aspetto economico, per aprire un ciclo importante come quello che si è chiuso due stagioni fa. Con il rientro di Allegri in panchina. Quindi da Vlahovic a Chiesa, passando pure per Szcesny, nessuno è certo che il prossimo anno entrerà dentro la Continassa.

Davanti ai soldi si valuterà tutto. E se qualcuno dovesse soddisfare le richieste, verranno ceduti anche quegli elementi arrivati da poco tempo. Come Vlahovic ad esempio, uno che estimatori ne ha e che con 80 milioni di euro potrebbe pure fare le valigie. E per quanto riguarda i rinnovi adesso appare impossibile pensare che Di Maria – anche dopo i fischi contro il Milan – possa mettere nero su bianco. E Paredes è destinato a tornare al Psg. Ma questo lo sapevamo già da un poco di tempo.