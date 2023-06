Calciomercato Juventus, Guardiola si inserisce per il big: addio al free agent

Pep Guardiola si inserisce per il big a parametro zero: si complica il piano della Juventus per arrivare al free agent

La Juventus inizia a studiare le mosse per la sessione estiva di calciomercato e aspetta di annunciare il nuovo direttore sportivo che, con ogni probabilità, sarà Cristiano Giuntoli.

Sono diversi i reparti da rinforzare per la Juventus che quest’anno ha messo in evidenza tutte le proprie lacune, sia a livello difensivo che offensivo. Molti giocatori andranno via, a partire da Adrien Rabiot, proseguendo con Angel Di Maria e Leandro Paredes. Grossi dubbi anche sul futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi richiesti dalle big europee e tentati di provare una nuova esperienza. La Juventus dovrà studiare un piano di calciomercato ben strutturato, così da poter tornare ad essere competitiva almeno in Italia e in seguito anche in Europa. Con l’arrivo di Giuntoli prenderà il via la rivoluzione bianconera e la società inizierà a intervenire per rinforzare i vari reparti. Uno di questi è la corsia di sinistra e in quella zona di campo sono diversi i nomi nella lista della dirigenza bianconera. Uno di questi arriva dalla Bundesliga ma la Juventus deve fare i conti con la concorrenza di Pep Guardiola.

Juventus, concorrenza per Guerreiro: inserimento del Manchester City

Uno dei principali obiettivi della Juventus per la corsia di sinistra è Raphael Guerreiro, in scadenza con il Borussia Dortmund e pronto a cambiare maglia.

Il terzino portoghese classe ’93 ha concluso la sua ultima stagione col Borussia Dortmund, terminata in maniera sportivamente drammatica con il sogno del titolo sfumato all’ultima giornata. Guerreiro ha salutato in lacrime il suo pubblico dopo 8 stagioni ed è pronto a scegliere la sua prossima destinazione da free agent. La Juventus è sulle sue tracce per rinforzare la corsia di sinistra e intravede la possibilità di portarlo a Torino a parametro zero. La situazione, però, potrebbe complicarsi, visto l’inserimento del Manchester City. Come riportato dal ‘The Sun’, Pep Guardiola vuole Guerreiro a Manchester per la prossima stagione. Il City, nonostante la vittoria della Premier League e la finale di Champions da disputare, è consapevole che qualche ritocco sarà necessario. La concorrenza dei citizens potrebbero mandare fuori gioco la Juventus.