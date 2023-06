Tudor sceglie la Juve e porta il primo colpo: ecco il jolly goleador  

Igor Tudor è uno dei principali indiziati alla panchina della Juventus: il croato porta con sé il gioiello

La stagione della Juventus si è conclusa con una vittoria sul campo dell’Udinese ma i bianconeri l’anno prossimo parteciperanno solo alla Conference League e non all’Europa League come avrebbero sperato.

Decisive le vittorie di Roma e Atalanta che, invece, disputeranno l’Europa League nella prossima stagione. In casa Juve sta per cominciare una rivoluzione netta che partirà dalla nomina del nuovo direttore sportivo, arrivando fino ai giocatori e naturalmente alle valutazioni sull’allenatore. Massimiliano Allegri ieri ha ribadito la sua piena convinzione di proseguire alla guida dei bianconeri ma adesso è la società che dovrà decidere se voltare pagina o proseguire con l’allenatore toscano. Igor Tudor è uno dei nomi caldi per la panchina della Juventus. L’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia ha già vissuto un’esperienza in bianconero, non solo da calciatore, ma anche da vice allenatore di Andrea Pirlo. Adesso il tecnico croato tornerebbe a Torino per prendere le redini del club in vista della prossima stagione. Nonostante i sondaggi per Thiago Motta, Raffaele Palladino e Sergio Conceicao, Igor Tudor sembra essere in prima linea per sostituire Massimiliano Allegri. Qualora dovesse essere lui il prescelto, avrebbe già in mente il primo nome per il mercato.

Juventus, Tudor in panchina insieme al big: scelto Nuno Tavares per la corsia mancina

Si tratta di un terzino sinistro che andrebbe a rinforzare la corsa occupata attualmente da Alex Sandro e da Kostic, ma sopratutto si tratta di un giocatore che Tudor ha allenato nel corso di questa stagione.

Il giocatore che Tudor avrebbe individuato come primo colpo di mercato per la Juventus è Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese dell’Olympique Marsiglia, in prestito dall’Arsenal. Classe 2000 della nazionale portoghese, Tavares ha collezionato 6 gol in 31 presenze di Ligue 1 in questa stagione, disputando anche 6 gare in Champions League. Con il Marsiglia ha vissuto un’annata di grande crescita, grazie anche alla guida di Tudor. A fine giugno tornerà all’Arsenal, con cui ha un contratto fino al 2025. La Juventus, quindi, dovrebbe trattare con i ‘Gunners’ il suo trasferimento. Si tratta di un giocatore che Tudor vorrebbe avere anche nell’eventualità che diventi il nuovo allenatore bianconero. La valutazione di Nuno Tavares è di circa 20 milioni di euro, una cifra non eccessiva e che potrebbe essere alla portata della ‘Vecchia Signora’. La società spera di annunciare il prima possibile Giuntoli, così da iniziare in maniera concreta a muovere i primi passi in chiave mercato.