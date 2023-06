La Juventus ‘polverizza’ il mercato: triplo colpo da 80 milioni cash

Calciomercato Juventus, i bianconeri si muovono su più fronti e sono pronti a polverizzare il mercato. Il triplo colpo cash ha un valore di 80milioni di euro

Tre colpi, magari con una sola cessione che potrebbe essere quella di Vlahovic, ad esempio, oppure Chiesa, un altro che ha mercato e che potrebbe pure essere sacrificato dalla società. Insomma, si muove la Juventus, e lo fa cercando di chiudere delle operazioni che sono in canna da diverso tempo.

Partiamo quindi da quello che potrebbe succedere in mezzo al campo: con Milinkovic Savic è stato trovato un accordo dallo scorso novembre spiega Pedullà, e magari la Lazio, visto che il serbo ha un contratto che scade tra un anno, lo potrebbe liberare per 35 milioni di euro, una cifra che la Juve sarebbe anche pronta ad investire per il colpo in mezzo. E sempre a centrocampo l’altro obiettivo concreto porta il nome di Frattesi: 20 milioni più qualche contropartita tecnica per strapparlo al Sassuolo (forse) potrebbero bastare. Sarebbero due innesti importanti.

Calciomercato Juventus, nel mirino anche Zaniolo

E poi, magari per sostituire il partente Di Maria, potrebbe esserci un altro intreccio con il Galatasaray – interessato a diversi elementi della Juventus – che potrebbe liberare Zaniolo sempre secondo il giornalista per 25 milioni di euro.