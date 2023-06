Calciomercato Juventus, Allegri lo saluta: affare stellare Milan

Inserimento del Milan per il big della Premier League: duello di mercato con la Juventus all’orizzonte

La Juventus negli ultimi mesi ha seguito diversi profili di assoluto valore, in vista della sessione estiva di calciomercato che avrà ufficialmente inizio il 1 luglio.

Qualcosa, però, si sta già muovendo, soprattutto per quanto riguarda i giocatori in scadenza e quelli che hanno ancora un solo anno di contratto e potrebbero essere in uscita. La Juve negli ultimi mesi ha seguito da vicino anche giocatori come Marco Asensio e Mason Mount. Lo spagnolo ha lasciato il Real Madrid e alla fine si unirà al Paris Saint-Germain. L’inglese, invece, alla fine potrebbe anche accettare la proposta di rinnovo da parte del Chelsea. Proprio in casa Blues un altro giocatore in bilico è Christian Pulisic che potrebbe diventare il prossimo partente dopo N’Golo Kanté. La sua stagione col Chelsea è stata altalenante, anche se durante il Mondiale in Qatar è stato uno dei punti fermi degli Stati Uniti. Il classe ’98 ha voglia di tornare ad essere un giocatore centrale, cosa difficile in una squadra come il Chelsea con tanti giocatori nel suo ruolo.

Juventus, la nuova dirigenza del Milan segue Pulisic

Christian Pulisic potrebbe essere uno dei nomi centrali nella sessione di calciomercato estiva che sta per aprirsi.

La Juventus gli sta addosso ormai da diverso tempo e spera di convincere il Chelsea che, consapevole del contratto in scadenza tra un anno, sta valutando concretamente di cederlo, così da non perderlo a parametro zero a giugno 2024. La Juventus, però, deve fare i conti con l’inserimento del Milan. Dopo la tempesta degli ultimi giorni, con il licenziamento di Paolo Maldini e Fredric Massara, sta per aprirsi un nuovo ciclo per il club rossonero che certamente dovrà fare a meno di due figure di grandissimo valore e centrali in quello che è stato il piano di calciomercato degli ultimi anni. Un progetto che aveva portato anche alla vittoria dello scudetto, con la valorizzazione di giovani come Leao, Tonali, Maignan. La nuova dirigenza del Milan sarà composta da un pool di figure che avranno una metodologia diversa di lavoro e che vogliono cercare da subito di mettersi all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, la nuova dirigenza avrebbe iniziato a seguire in maniera concreta proprio Christian Pulisic. L’inserimento del Milan potrebbe aprire un duello di mercato incandescente con la Juventus che animerebbe la sessione estiva.