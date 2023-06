Figlio d’arte alla Juventus, svolta a sorpresa: “Contatti ufficiali”

Figlio d’arte alla Juventus, il club proprietario del suo cartellino lo lascerebbe partire per 10 milioni di euro.

L’argomento mercato inizia a calamitare la maggior parte delle attenzioni in casa Juventus. Chiusi definitivamente i conti con la giustizia sportiva e messo un punto, almeno per il momento, sulla vicenda Superlega – il club bianconero ha intrapreso l’iter che lo condurrà fuori dal progetto – si può cominciare a pensare alla prossima stagione.

Spetterà a Giovanni Manna, per ora, condurre le operazioni. Il giovane direttore sportivo, che finora ha lavorato principalmente per la Next Gen, si occuperà dell’imminente campagna acquisti. Non si sa ancora se la sua “promozione” sia una soluzione tampone in attesa che possa sbloccarsi la trattativa per Cristiano Giuntoli, attuale diesse del Napoli, che ha ancora un anno di contratto con il club partenopeo. La dirigenza, però, ha dimostrato di nutrire una profonda stima nei confronti di Manna, la cui figura era diventata centrale già negli ultimi mesi, che potremmo definire di “transizione”.

Figlio d’arte alla Juventus, contatti avviati per Weah

Non c’è dubbio sul fatto che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri abbia bisogno di una serie di importanti ritocchi. Diversi giocatori stanno per andare in scadenza, altri invece non verranno riscattati e torneranno presto ai rispettivi club.

Chi ha già salutato la Juventus è Angel Di Maria. L’esterno argentino, arrivato la scorsa estate a parametro zero, ha detto addio ai colori bianconeri attraverso un post su Instagram. Del resto, il campione del mondo era stato molto chiaro al momento della firma sul contratto, rifiutando la proposta di un biennale. Di Maria lascia scoperta una zona di campo, la fascia destra, per la quale bisognerà trovare al più presto un sostituto. Secondo l’insider bianconero Enganche, la Juve starebbe pensando anche al figlio d’arte Timothy Weah, terzogenito dell’ex attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia George. Per liberare il classe 2000 il Lille, proprietario del suo cartellino, pretende 10 milioni di euro.