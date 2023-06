Ci sono delle novità sul futuro del centrocampista: ecco le ultimissime notizie di calciomercato sull’obiettivo della Juventus. Lo stanno prendendo gratis.

Svolta inattesa e quasi improvvisa. Colpo di scena sul futuro del calciatore che è pronto a lasciare la sua squadra a parametro zero. Una vera e propria occasione di calciomercato con il club pronto ad approfittarne e a mettere a segno un super colpo per il proprio centrocampo. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questa trattativa che può concludersi per luglio.

Il contratto di Kante scade il prossimo 30 giugno. Ci si aspettava che il Chelsea avviasse le trattative per il rinnovo di contratto ma queste sensazioni sono state spazzate via visto che la società non è andata avanti nella trattativa che è tuttora bloccata. I club di tutta Europa hanno continuato a seguire i giocatori e parallelamente hanno portato avanti i colloqui con l’entourage di Kante che è pronto a cambiare squadra nel calciomercato estivo 2023. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione del francese che continua ad essere, nonostante i suoi 32 anni, uno dei giocatori più richiesti.

Ultime notizie calciomercato Juventus: stanno prendendo Kante

Il centrocampista del Chelsea N’Golo Kante ha ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita per un possibile trasferimento gratuito, a riportare la notizia è 90min.

Come noto su Kante non c’è solo la Juventus. Il centrocampista francese è un obiettivo anche del Paris Saint-Germain. A sorpresa, però, sulle tracce del giocatore s’è fiondato un club dell’Arabia Saudita. L’obiettivo degli sceicchi è quello di migliorare la Saudi Pro League con l’arrivo di giocatori di prima fascia come Ronaldo, Benzema e molti altri ancora. Nella lunga lista degli obiettivi c’è anche Kante che può essere uno dei potenziali obiettivi per qualche club in Arabia Saudita. Il 32enne sta prendendo in considerazione tutte le opzioni per il suo futuro, visto che non ha rinnovato ancora il contratto con il Chelsea. I blues hanno in programma dei nuovi incontri con gli agenti del calciatore che prima di decidere dovrà confrontarsi anche con il nuovo allenatore Mauricio Pochettino. La Juventus resta alla finestra anche se resta un sogno, ad oggi, quasi impossibile.