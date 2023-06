Nuova panchina per Zidane: la risposta definitiva è da brividi

Nuova panchina per Zidane: la risposta definitiva per il francese è da brividi: ecco quello che hanno deciso di fare in Francia

Zinedine Zidane è senza panchina da quando ha deciso di lasciare il Real Madrid. Non le che offerte gli siano mancate, senza dubbio, ma ha deciso sempre di aspettare. Ma forse questa volta lo ha fatto abbastanza.

Prima voleva la panchina della nazionale francese secondo tutte quelle che erano le indiscrezioni di mercato, ma il fatto che Deschamps sia arrivato in finale del Mondiale ha stravolto le carte in tavola. Poi, nel frattempo, si è parlato anche molto della Juventus, con uno Zizou pronto ad abbracciare la causa bianconera. Ma nei giorni scorsi Scanavino ha confermato Massimiliano Allegri, quindi per il francese restava “solamente” il Psg, l’altro club che lo aveva messo nel mirino per il dopo Galtier, lasciato andare via dopo un anno. Ma nemmeno sotto la Tour Eiffel Zizou dovrebbe allenare. Sì, secondo Le Parisien i campioni di Francia hanno deciso a chi affidare la panchina.

Nuova panchina per Zidane, il Psg sceglie Nagelsmann

Sì, in Francia hanno deciso di affidarsi a Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco nei mesi scorsi, e quindi libero sul mercato. Il tedesco avrebbe trovato un accordo con il club di dove gioca Mbappé e quindi sarebbe pronto a mettere la firma sul contratto.

Insomma, un’altra delusione per Zidane che ormai aspetta una chiamata per allenare. Lui è libero da un poco come detto e probabilmente adesso farebbe di tutto per tornare a mettersi quotidianamente la tuta e andare a fare quello che è il suo mestiere. Ma purtroppo per lui non sembra sia arrivato il momento. A meno che la Juventus non decida di cambiare idea…