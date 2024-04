Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 29 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 29 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

No, non abbiamo preso un abbaglio. Forse sei tu che hai dimenticato che oggi si provvederà al recupero dell’estrazione del Superenalotto che la scorsa settimana, poiché concomitante con la Festa della Liberazione, è saltata per cause di forza maggiore.

Nell’arco di 6 giorni ci saranno, dunque, ben 5 concorsi: il primo oggi, lunedì, mentre gli altri nei soliti giorni, ovvero il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Questa fittissima settimana all’insegna del Superenalotto si apre, per di più, con un’offerta da brivido: Sisal mette sul piatto la bellezza di 96,3 milioni di euro, una cifra esorbitante che farà gola, manco a dirlo, a milioni e milioni di giocatori. L’ultimo concorso della settimana precedente non era andato male, ma nessuno aveva comunque centrato il 6. Due persone, in compenso, avevano indovinato 5 dei numeri contenuti nella combinazione vincente e ognuno di essi aveva portato a casa, per effetto di queste giocate azzeccatissime, 101mila 477,45 euro. Che ne dite, si può fare di meglio?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 29 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.