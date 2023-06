Esclusione Juventus dalle Coppe, Gravina show: “Abbiamo chiuso”

Parla direttamente il presidente Gravina dando una grande novità sulla questione: tutti i dettagli del caso.

Si è ancora parlato della possibilità di vedere la Juventus esclusa dalle Coppe, a tal proposito, ha parlato il presidente Gravina.

Si è parlato della possibilità di vedere squalificata la Juventus, e, a tale domanda, come riportano da ‘Sportface’ il presidente ha voluto chiudere la questione.

Juventus, senti Gravina: “Possibile squalifica Uefa? Tema non mi affascina”

Così ha parlato Gravina: “Io faccio il vice-presidente della Uefa come sono presidente della Figc. Credo molto nell’autonomia della giustizia. Non conosco assolutamente nulla, non spetta a me, è un tema che non mi affascina, mi affascina l’idea che finalmente in Italia abbiamo acquisito un momento di serenità per non andare ad intaccare non solo il campionato scorso ma soprattutto i prossimi campionati. Abbiamo chiuso, adesso rimbocchiamoci le maniche, stabiliamo delle regole ferree per tutti ed andiamo avanti”.

Di seguito, le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina, rispondendo a chi gli ha chiesto quale possa essere l’indirizzo della Uefa nei confronti della società bianconera, sul tema della possibile esclusione dalle coppe europee, come riferito infatti da ‘Sportface’.